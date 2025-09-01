Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. a10

Diablos Rojos del México empató la serie de Campeonato de la Zona Sur ante Piratas de Campeche, luego de vencer 6-4 en el estadio Alfredo Harp Helú. Un juego que mantuvo la tensión a lo largo nueve entradas en las que los Escarlatas trataron de no repetir los errores del primer partido que los llevó a esa derrota.

Los Pingos no estaban para un duelo de cálculos cerebrales. Había que pegarle a la pelota y pisar el home cuanto antes para recobrar el equilibrio en la serie. Y de inmediato anotaron un par de veces en la primera entrada. Con dos elevados de sacrificio los Rojos se adelantaron en la pizarra, José Marmolejos produjo la primera que timbró Allen Córdoba y Julián Ornelas provocó la de Robinson Canó.

Los visitantes demostraron que vienen en condiciones de disputar el título. Como bien dijo el entrenador de los Diablos, Lorenzo Bundy, respecto a las siete victorias que consiguieron sobre Campeche en la temporada regular: “Ninguno de los dos equipos serán los mismos que se enfrentaron en el torneo”. Félix Pérez pegó un jonrón de dos carreras al impulsar también a Chris Carter para empatar a 2-2 y demostrar que estos Piratas traen argumentos para la final regional.

El encargado de restarle angustia al desarrollo del juego fue un bate confiable como pocos en la liga. En el tercer capítulo, el dominicano Canó conectó un doble que empujó a Carlos Sepúlveda y a Córdoba. Carlos Pérez a su vez impulsó a Canó para que los Diablos recuperaran la ventaja 5-2.