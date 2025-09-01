Joshua Reyes Sámano

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. a10

Con cada paso, los maratonistas avanzan hacia lo desconocido. Se someten a un esfuerzo físico y mental devastador, mientras las palabras de aliento y los gritos de quienes los acompañan se entrelazan con la incertidumbre del camino, donde siempre ocurren imprevistos.

“Un maratón es sólo para valientes. Cualquier persona que se atreve a correrlo tiene unas agallas tremendas, no dimensionan a lo que se enfrentan hasta que están ahí. Vine con mi esposo para apoyar a nuestra hija, estoy muy orgullosa de que se atreva a luchar por sus sueños”, comentó Rocío Mérida a un costado del estadio Olímpico Universitario, donde inició la ruta de la edición 42 del Maratón de la Ciudad de México.

La ruta de 42 kilómetros 195 metros en la capital presenta desafíos únicos. Desde sus más de 2 mil metros de altura, hasta imperfecciones en el pavimento que interrumpen la cadencia de los participantes, quienes acudieron de diversos lugares del país y el extranjero para competir en una edición donde se conmemoraron los 700 años de México-Tenochtitlan.

El sonido del asfalto al ser golpeado por miles de zapatillas se mezclaba con el bullicio de los espectadores que alentaron sin cesar a lo largo del camino, acompañados por carteles multicolores con frases motivadoras. Entre esa combinación sonora, los pies del corredor rarámuri Silverio Ramírez, acostumbrados a la ligereza y frescura de sus huaraches, llegaron silenciosos hasta su destino.

“En el recorrido me dolía la cintura, así nomás, no sabría decirte a qué se debe. Ya estoy acostumbrado a correr con huaraches y con tenis también, puedo con ambos, terminé en aproximadamente tres horas. Estoy bien contento, no gasté ni un peso para venir, les agradezco a los organizadores por el apoyo”, contó Ramírez, proveniente de la sierra de Chihuahua.

Durante el trayecto emergieron personajes inimaginables. Hombres con emblemáticas máscaras, como las de El Santo y Blue Demon, superhéroes como El Hombre Araña, así como botargas de dinosaurios que se movían con dificultad.

Cerca de la glorieta de los Insurgentes convergieron dos posibilidades para un capitalino un domingo por la mañana. Se cruzaron los que aferrados a su deseo por llegar al Zócalo, se mantenían firmes en su ritmo de carrera a pesar de los calambres, mientras otros que también madrugaron, salían con el semblante pálido por la fiesta de hace unas horas.