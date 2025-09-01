▲ En las imágenes superiores, cientos de personas acompañaron el recorrido de los competidores y al lado el etíope Tadu Abate Deme (izquierda) y los kenianos Bernard Kipkorir y Edwin Kiptrop. Abajo, los ganadores de los tres primeros lugares en silla de ruedas. Foto Cristina Rodríguez

Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 9

Los etíopes Tadu Abate Deme (2:11.17 horas) y Bekelech GudetaBorecha (2:28.36) fueron los ganadores de la edición 42 del Maratón Internacional de la Ciudad de México.

En una escena que se ha vuelto recurrente, los africanos dominaron el recorrido, que en esta ocasión estuvo marcado por la aparición de baches en la ruta y protestas por discriminación.

El banderazo de salida sonó justo a las 6 horas para la categoría femenil; cinco minutos más tarde los varones comenzaron a correr junto con más de 30 mil participantes que conmemoraban el aniversario 700 de la fundación de Tenochtitlan.

No habían llegado a la mitad del recorrido entre Ciudad Universitaria y el Zócalo, cuando un par de atletas en silla de ruedas detuvieron su marcha debido a un bache. El incidente causó enojó y frustración para quienes durante meses se prepararon para esta gran ocasión.

Abate Deme tomó la delantera poco después del kilómetro 25. Aunque el keniano Rhonzas Lokitam se fue al frente en la primera etapa de la competencia, el etíope le dio alcance para no soltar el primer lugar del maratón. Completaron el podio los kenianos Bernard Kipkorir (2:11.28) y Edwin Kiprop (2:13.07).

En la rama femenil la vencedora fue la etíope Gudeta Borecha Bekelech con marca de 2:28.36, seguida de la peruana Lizaida Valdivia con 2:32.28. El tercer sitio fue para Rut Albert, de Bahrein, con 2:32.47.

“Es un gusto poder darle pelea a las africanas y robarles un lugar en el podio. La verdad no pensé que podría alcanzarlas, pero después de la mitad del recorrido me di cuenta de que mi cuerpo daba para más y lo conseguí”, dijo Valdivia.

En el recorrido se notó la ausencia de corredores élite mexicanos quienes decidieron no participar debido a la cercanía del Campeonato Mundial de Atletismo, que se llevará a cabo en septiembre en Tokio.

A la meta también llegaron un par de corredores ondeando la bandera de Palestina, uno de ellos sin número detrás del ganador etíope.

Los deportistas presumieron en sus playeras la figura de un painani, antigüos mensajeros que se mantenían comunicados a los pueblos. En sus medallas fue recreada Cihuacóatl, deidad mexica conocida como la “mujer serpiente” y quien evoca fuerza, valentía, protección, maternidad y transformación.

Los participantes recorrieron emblemáticos lugares como la Glorieta de Insurgentes, el Parque España, el Ángel de la Independencia, el Bosque de Chapultepec, Paseo de la Reforma y el Zócalo capitalino, donde concluyó la prueba.