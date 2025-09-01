The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 5

Stephen King compartió una teoría sobre cómo recordará la historia la presidencia de Donald Trump.

El prolífico autor, crítico abierto del presidente de Estados Unidos, quien recientemente calificó su administración de “historia de terror”, cree que dentro de 30 años, la gente negará haber votado por él.

“Hay una historia sobre un jonrón que dio la vuelta al mundo”, declaró King al periódico, e hizo referencia a la icónica hazaña del beisbolista Bobby Thomson en 1951 que le dio el título de la Liga Nacional a los Gigantes de Nueva York.

“Hay… decenas de miles de personas que dirán: ‘vi a (Thomson) pegar ese jonrón’, y sólo había unas 5 mil personas en las gradas ese día”, explicó King. “Así que creo que ocurrirá lo contrario (con Trump). Dentro de 20 o 30 años, cuando yo muera y tú seas viejo, mucha gente dirá: ‘bueno, nunca voté por Trump’.”

Sobre si ha pensado cuántos de sus lectores son partidarios de Trump, King respondió: “Lo sé. Nunca ha habido un boicot organizado”. Continuó: “Siento que tengo la obligación de decir lo que pienso y ser claro al respecto. Es una pregunta, como dice la canción: ‘¿De qué lado estás?’”.

El libro de King, The Dead Zone (1979), suele considerarse adelantado a su tiempo. Su protagonista, Greg Stillson, vendedor de Biblias convertido en político, organiza mítines llamativos hasta que un vidente descubre que algún día será presidente.