Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 5

Arnoldo Kraus, médico, escritor y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), falleció este sábado a los 74 años, informó el Seminario Permanente de Bioética de la UNAM.

“Despedimos con gran tristeza a nuestro fundador, Arnoldo Kraus. Agradecemos su gran calidez humana, sus enormes contribuciones a la bioética y su gran amor por el conocimiento”, expresó el organismo en sus redes sociales.

Kraus fue por un tiempo colaborador de La Jornada y especialista en bioética, duelo, relación médico-paciente, muerte y laicidad. El sida, la miseria en relación con la enfermedad, la eutanasia, los niños de la calle, el aborto, la muerte, el dolor y el poder fueron temas que no escaparon al análisis obsesivo del médico en su afán por recuperar el perfil humanista de su profesión.

No dudaba en afirmar que “la enfermedad es una lectura de la vida, una suerte de poesía”.