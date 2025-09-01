▲ La exposición propone un recorrido que no pretende ser coherente, sino que se construye desde la interrupción y la duda. Foto cortesía Luis Albarrán

Bárbara Hoyos

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 5

El panorama actual de las artes visuales está marcado “por la urgencia de repensar las formas de creación, preservación y diálogo”, comentó la curadora de arte Frisa Mesa Toribio, integrante del colectivo PETRA, a cargo de la exposición Manual intuitivo: No usar saliva ni soplar sobre las piezas. Su trabajo apuesta por tender puentes entre generaciones, territorios y formas de hacer.

En entrevista con La Jornada, la experta habló sobre este proyecto que busca articular un diálogo intergeneracional entre creadores jóvenes y de amplia trayectoria, mediante 23 obras que, desde la diversidad de sus materiales y discursos, proponen una reflexión profunda “sobre la fragilidad del presente”.

“Este Manual intuitivo no prescribe, sino que propone un espacio especulativo que se permite ser torpe, incompleto y, sobre todo, abierto a la contradicción. Curar es hacer preguntas, cuestionar la forma en que miramos y entender nuestro contexto para formar vínculos entre generaciones y fomentar el trabajo en equipo”, comentó Mesa.

PETRA está conformado por Eugenia Hernández Ávila, Manuel Pídal Ángeles y Frisa Mesa Toribio, artistas y curadores emergentes que montaron esta muestra en el Museo de Arte Carrillo Gil (MACG), cuyo título, a primera vista, puede parecer una advertencia cómica o un gesto irreverente; sin embargo, encierra una potente declaración de principios: rechazar las reglas normativas de conservación del arte para imaginar otras formas de estar y pensar en el mundo.

Algunas se enfrentan al colapso tecnológico, incorporan la avería y la pausa como parte de su lógica interna. Otras apelan al humor, la ironía o el absurdo para rescribir relatos históricos o traumas colectivos. Muchas desafían los propios procedimientos de documentación museográfica, acumulan y resignifican vestigios urbanos, objetos encontrados, memorias fragmentadas.

El giro conceptual se ve reflejado en la propia estructura de la exposición. Las piezas no se agrupan por medios o generaciones, sino por resonancias sensibles, afectivas y políticas. El resultado es un recorrido que no pretende ser coherente en el sentido tradicional, más bien se construye desde la multiplicidad, la interrupción y la duda.

Para los integrantes de PETRA, “la curaduría no es sólo una actividad técnica o una tarea de montaje expositivo; es, antes que nada, un ejercicio de acompañamiento” comentó Frisa Mesa.

Este enfoque horizontal y colaborativo es central en su práctica. PETRA no busca imponer un relato único, sino construir sentidos en común con los artistas, abonar a sus investigaciones, potenciar sus preguntas. “No se trata de usar el museo como escaparate, sino como espacio vivo de experimentación, escucha y negociación crítica”.