▲ El Códice Borbónico es un manuscrito pictográfico en papel amate de origen mexica, elaborado probablemente antes o poco después de la Conquista. Foto tomada del sitio web de la Asamblea Nacional de Francia

Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 4

Pachuca, Hgo., Emilia Mendoza, activista y artesana originaria de Ixmiquilpan, Hidalgo, principal promotora de la devolución del Códice Borbónico, el cual se encuentra en la Biblioteca de la Asamblea Nacional de Francia, informó que un diputado de ese país visitará la Ciudad de México para impulsar el retorno de dicho documento histórico.

Éric Coquerel tiene previsto visitar la capital del país a principios de septiembre, e Ixmiquilpan, con el fin de participar en la Procesión de los Hachones y en una asamblea comunitaria.

Según Emilia Mendoza, Coquerel y otros diputados franceses han emprendido una tenaz lucha legislativa en la Asamblea Nacional de Francia para que se apruebe una iniciativa de ley que permita la devolución del Códice Borbónico a su país de origen.

Con el fin de avanzar en ese proceso, Eric Coquerel llegará hoy a nuestro país, de acuerdo con una agenda acordada por los gobiernos de México y Francia. Coquerel será recibido en el Palacio Nacional por un representante de la mandataria Claudia Sheinbaum, quien hoy ofrecerá su primer Informe de gobierno.

Asimismo, se contempla una visita al Senado de la República, donde será recibido por los integrantes de la Comisión de Cultura, y a la Cámara de Diputados, donde se reunirá con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política.

Mendoza destacó que una de las principales juntas que tendrá el legislador francés será con Joel Omar Vázquez Herrera, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Se prevé que en esa reunión se traten aspectos sobre la importancia histórica del Códice Borbónico para nuestro país, ya que en ese documento se relatan costumbres de los pueblos originarios y, según Emilia Mendoza, el origen de la mexicanidad.

El legislador Coquerel visitará asimismo la biblioteca del Museo de Historia de la Ciudad de México, donde se presentará el instrumental tecnológico especializado en la preservación de documentos históricos.