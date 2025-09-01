E

l desastre humano, ético, ambiental y cultural que atestiguamos en Gaza, a distancia, pero en vivo, corona la era del colonialismo y confirma que el Homo sapiens occidental no aprende, no escarmienta y no tiene remedio. Siempre gana matando. Por simplificar, convengamos que el colonialismo, de estricta matriz europea, consiste en que una nación se arroga el “derecho divino” de ocupar la tierra de otros, a quienes deshumaniza, aniquila o esclaviza para expandir la dimensión de su dominio.

Israel es el más reciente eslabón de una larga historia criminal, habitualmente impune (a excepción de los nazis, que mataron puros europeos, aunque de segunda, y eso no se perdona). Bajo la mirada de Occidente, el resto del mundo ha sido escenario del horror colonial, entre cuyos mejores comentaristas tenemos a fray Bartolomé de Las Casas y Joseph Conrad.

Aunque a la larga el imperio menos cruento y más civilizatorio sería el español, le cabe el honor de haber inaugurado la plaga colonial que lleva medio milenio comiéndose al mundo, en un canibalismo figurado mucho peor que el literal. Se puede fechar con toda precisión en 1478, cuando Isabel y Fernando ordenan ocupar las islas Canarias, apéndice africano habitado por los guanches de origen bereber en número de 80 mil, ancestrales pobladores de las “islas felices” codiciadas por portugueses e iberos desde 1400. Gran Canaria se rindió en 1483, La Palma en 1494 y Tenerife en 1496, donde al final una solitaria nativa hizo señas a los españoles para que se acercaran: “No queda ninguno con quien luchar, ninguno a quien temer, todos están muertos” (Sven Lindqvist: Exterminad a todos los salvajes, colección AZ, Turner, 2021).

Tras la obertura canaria, el gran teatro de la crueldad europea se desata en 1492, pocos meses después del arribo de Cristóbal Colón a la isla caribeña Haití, o Bohío, que significativamente nombra La Española. En diciembre ordena edificar el fuerte Navidad con los restos de la carabela Santa María y deja 39 hombres a cargo, ordenándoles no abusar de los aborígenes taínos, que no eran hostiles. Al regresar en 1493 encuentra destruido el fuerte y muerta su avanzada del progreso (que diría Conrad). El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo reporta que los españoles fueron matados por los indios en defensa propia, “no pudiendo sufrir los excesos porque tomaban las mujeres e usaban dellas a su voluntad e les hacían otras fuerzas y enojos, como gente sin caudillo e desordenada” (citado en Anacaona: Una leyenda taína, compilado por Gildardo Marulanda Villada, Editorial UD, Bogotá, 2024).