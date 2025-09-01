Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 3

Oaxaca, Oax., Como parte de la campaña Sin Funda No Hay Rumba, que promueve el Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida (Coesida), la asociación civil Francisco Toledo exhibió en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y en los centros Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y de las Artes de San Agustín (CASA) 20 obras inéditas del artista plástico que abordan temas “subidos de tono”, indicó la presidenta de dicha asociación, Sara López Ellitsgaard. Agregó que para la AC es importante seguir coadyuvando con temas que el maestro apoyó en vida y que le preocupaban.

López Ellitsgaard recordó que hace más de 20 años su padre, fundador del IAGO y otros espacios culturales, respaldó una de las campañas del Coesida, por lo que decidieron acompañar esta actividad, en la que, además de prestar los espacios fundados por el artista, se expusieron cerca de 20 obras inconclusas de Francisco Toledo realizadas de 1970 a 2016, las cuales fueron curadas por la artista Trine Ellitsgaard y Jou Morales.

Estas piezas se presentaron al público el viernes y sábado pasados; Sara López añadió que no conocía estas obras, mismas que forman parte del acervo del IAGO. Agregó que todas abordan la sexualidad, tema que siempre estuvo presente en el trabajo de Toledo. El propósito de su exhibición fue quitar el tabú del sexo a la sociedad, pues mientras más se acerque este tema a la discusión pública, será más fácil combatir enfermedades como el VIH/sida.