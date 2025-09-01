Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 3

La vida de la lexicógrafa española María Moliner Ruiz (1900-1981) es fascinante: creó el diccionario del español “más abierto y democrático en todo sentido, más claro y preciso que las definiciones de la época”; asimismo, fundó 200 bibliotecas rurales y una escuela con principios pedagógicos muy modernos, sostuvo el escritor de origen argentino Andrés Neuman.

El autor de la novela Hasta que empieza a brillar (Alfaguara), que narra la existencia y legado de la también bibliotecaria, contó a La Jornada que Moliner “escribió sola durante 16 años un diccionario de 80 mil palabras en plena dictadura franquista, enfrentando distintos tipos de autoridad: lingüística, política y cultural. Es un ejemplo memorable, quizás el más hermoso y sorprendente de la historia de nuestra lengua”.

El título fue presentado el martes pasado con los comentarios de la narradora y ensayista Jazmina Barrera y la actriz Karina Gidi, en la cafebrería El Péndulo Roma.

Neuman (Buenos Aires, 1977) añadió que la magnitud de su logro es la muestra más prodigiosa de cómo la lexicografía trasciende lo académico. “Moliner tuvo una vida fascinante, llena de peripecias, adversidades, pérdidas y hermosa; es un caso brillante de resistencia interna contra la autoridad académica e iberocéntrica. Por razones de género, de clase y políticas ella no pensaba la lengua desde el centro del poder”, y enfrentó a una sociedad violentamente excluyente para las mujeres.

Neuman hizo énfasis en que Moliner es “la lexicógrafa más importante de la historia de la humanidad. No hay otro caso similar en ningún lugar del mundo, en ninguna época o lengua de que se haya escrito enteramente un diccionario y haya alcanzado la influencia que ella consiguió”.

Moliner no fue una mujer de alta cuna y con el privilegio de la educación; al contrario, fue abandonada por su padre desde la infancia y debió trabajar; “tuvo conciencia de clase, y eso afectó su idea de la lengua”. Fue colaboradora entusiasta de las políticas bibliotecarias y la alfabetización de la República española, por lo cual fue estigmatizada.

“Si tenemos en cuenta sus orígenes de género, de clase y político, y además le agregamos un contenido mucho más rebelde, evidentemente, es un diccionario palpitante, cargado de luchas”, añadió el narrador.

Para ese diccionario de uso, Moliner recopiló ejemplos de la vida cotidiana, de la calle y de su imaginación, lo que constituyó “un modo de ampliar los derechos simbólicos de los hablantes e interrogar sobre a quién pertenece la lengua y quién se encarga de definirla. Su respuesta implícita es que todas las personas que hablan la lengua tienen una relación de pertenencia y de transformación”.