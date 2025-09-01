▲ Las escribas de aquella época no se ocultaban. Dejaron su huella en los pergaminos que trabajaban como María de Francia, en la imagen, quien plasmaba autorretratos. Foto Wikipedia

Mónica Mateos

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 2

Ni brujas ni “los ángeles de la casa”, mucho menos sólo madres de familia. Las mujeres en la Edad Media fueron sabias, muchas de ellas dedicadas a un oficio que involucró una formación especializada y erudita: la edición de libros. Sin embargo, su papel e importancia histórica “fue invisibilizada durante siglos por un discurso de la autoridad científica androcéntrica basado en los aportes masculinos”.

Así lo explica Gladys Lizabe, fundadora y directora del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre las Mujeres (CIEM) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.

La investigadora lleva más de cuatro décadas siguiendo la pista a esas “genias” medievales que tuvieron acceso a la cultura, a las bibliotecas, al estudio, a la lectura y la escritura a través de los monasterios y los conventos femeninos europeos, dedicadas a una tarea que se realizaba en las bibliotecas o scriptoria: la copia, iluminación y decorado de manuscritos cargados de conocimiento.

Contrario a los estereotipos que siglos después se afianzaron, las escribas de aquella época no se ocultaban y mucho menos querían pasar desapercibidas. Dejaron su huella en los pergaminos, ya sea dibujando su autorretrato o con frases como la que plasmó en una página, en el siglo XII, en Alemania, Guda de Weissfauen, a manera de firma: “Guda, mujer pecadora, escribió y pintó este libro”.

Otro ejemplo que describe Lizabe en su ensayo El deseo cumplido de Christine de Pizan: Una genealogía de mujeres escribas medievales con manos, imagen y voz propias, es el de la iluminadora Claricia, posiblemente una estudiante o asistente noble, “no monja por la ropa que viste en su autorretrato”. Ella trabajó los Salmos en uno de los conventos benedictinos de Ausburgo (la ciudad más antigua de Baviera) hacia el año 1200, y se dibujó plácidamente colgada y sosteniendo una letra inicial Q.

Lingüistas noruegos de la Universidad de Bergen aseguran que, al menos, unos 110 mil manuscritos de los millones que se produjeron entre los años 400 y 1500 dC fueron copiados por mujeres escribas, “de los cuales alrededor de 8 mil deberían existir aún”.

De acuerdo con la investigación publicada a principios de 2025 por la revista Nature, los académicos Åslaug Ommundsen, Aidan Keally Conti, Øystein Ariansen Haaland y Bodil Holst proporcionan evidencia “de una contribución pequeña, pero constante, de las escribas a lo largo de la Edad Media. Si bien el número de escribas verificables es bajo, nuestro estudio sugiere que debe haber varias escribas y comunidades de mujeres productoras de libros que aún no se han identificado.

“Esto plantea la pregunta: ¿qué contextos históricos, sociopolíticos y socioeconómicos, además de las comunidades femeninas productoras de libros conocidas, apoyaron a las mujeres que trabajaban de escribas durante la Edad Media?”

En entrevista con La Jornada, Gladys Lizabe tiene respuesta a esas interrogantes. Explica que “las mujeres hemos estado durante siglos cubiertas con una capa, esperando que la historia nos descubra. Al estudiar a las escribas medievales hemos logrado confirmar que el vínculo entre mujer y cultura es de largo aliento.

“Si bien la idea que se tenía de las mujeres en la Edad Media era muy negativa porque se les había colocado en un lugar de inferioridad junto con ancianos y niños al considerarlas minus potentes, seres cuya naturaleza fría impactaba en el cuerpo, en el cerebro y en la capacidad intelectiva que resultaba ser menor que las de los varones, el oficio y arte de las escribas las llevó a ocupar un lugar de reconocimiento social y de privilegio en la historia cultural, social y de género de su época.