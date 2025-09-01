Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 33

La marcha denominada La Resistencia contó con el respaldo de figuras políticas como Xóchitl Gálvez, Margarita Zavala, Claudio X. González y Fernando Belaunzarán, quienes anteriormente lideraron la Marea Rosa y ahora apoyan a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

La movilización, que se tenía previsto iniciar a las 11 horas, comenzó con poco más de media hora de retraso, la cual partió de la glorieta de La Diana Cazadora rumbo al parque México, donde predominó la apatía de los asistentes y el pase de lista.

Las personas que acudieron al llamado, en su mayoría comerciantes y trabajadores de la alcaldía, señalaron que algunos fueron informados sobre la asistencia obligatoria apenas con un día de anticipación y “que ni agua les dieron”.