Festejan locatarios con mariachi, globos y rifa su 50 aniversario
Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 33
A pesar de la competencia desleal del calzado chino que ha golpeado a la industria local en los años recientes, el mercado de calzado La Central, en la colonia Felipe Ángeles, de la alcaldía Venustiano Carranza, celebró ayer 50 años con mariachi, globos, show de payasitos y la alegría de locatarios y clientes.
Como parte del festejo, los compradores que se probaban tenis escolares, zapatillas y botas por precios que rondan entre 280 y 350 pesos, participaron en una gran rifa de aparatos electrónicos y útiles escolares, además, disfrutaron de espectáculos musicales.
La memoria de los fundadores se hizo presente en la celebración. Francisco Prado Flores, locatario del puesto 60, recordó cuando “el mercado era muy desértico”, dividido en las secciones A, B y C, con estructuras improvisadas de madera y techos de teja.
En aquel entonces “las ventas eran tan escasas que tardábamos semanas y hasta meses en vender, por lo que muchos abandonaron los locales”, compartió. Medio siglo después, el lugar cuenta con 172 puestos consolidados que ofrecen calzado hecho en su mayoría por manos mexicanas a precios asequibles.
En comparación con el calzado chino, locatarios destacaron que “el zapato nacional siempre será mucho mejor”, al explicar que la mayoría de su mercancía proviene de talleres locales y nacionales como San Mateo Atenco, Guadalajara, Yucatán y Guanajuato.
Nos están quitando todo...
“Nos están quitando el campo todo lo que viene de otros países y creo que no es justo; hay que permanecer con lo que es nacional”, dijo Martha Salazar, trabajadora del mercado.
Clientes como Anaís Herrera resaltaron la calidad de duración al referir que “siempre encontramos muy buen zapato; año con año venimos aquí porque los tenis nos duran el ciclo escolar completo”. Otros, como Elia García, lo visitaron por primera vez: “me llamó la atención la variedad de tenis y zapato cómodo; encontré un buen precio”, dijo contenta.
En días buenos, comerciantes como Wendy Espejo llegan a vender de 35 a 40 pares en un fin de semana, lo que favorece el comercio local. Pedro Martínez, uno de los fundadores, expresó que “mucha gente viene por la atención, doy gracias por permitirnos cumplir 50 años como mercado”.