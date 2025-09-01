▲ El mercado de calzado La Central, reconocido por la calidad de sus productos y a precios asequibles, celebró ayer 50 años de su fundación. Foto Jorge Ángel Pablo García

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 33

A pesar de la competencia desleal del calzado chino que ha golpeado a la industria local en los años recientes, el mercado de calzado La Central, en la colonia Felipe Ángeles, de la alcaldía Venustiano Carranza, celebró ayer 50 años con mariachi, globos, show de payasitos y la alegría de locatarios y clientes.

Como parte del festejo, los compradores que se probaban tenis escolares, zapatillas y botas por precios que rondan entre 280 y 350 pesos, participaron en una gran rifa de aparatos electrónicos y útiles escolares, además, disfrutaron de espectáculos musicales.

La memoria de los fundadores se hizo presente en la celebración. Francisco Prado Flores, locatario del puesto 60, recordó cuando “el mercado era muy desértico”, dividido en las secciones A, B y C, con estructuras improvisadas de madera y techos de teja.

En aquel entonces “las ventas eran tan escasas que tardábamos semanas y hasta meses en vender, por lo que muchos abandonaron los locales”, compartió. Medio siglo después, el lugar cuenta con 172 puestos consolidados que ofrecen calzado hecho en su mayoría por manos mexicanas a precios asequibles.

En comparación con el calzado chino, locatarios destacaron que “el zapato nacional siempre será mucho mejor”, al explicar que la mayoría de su mercancía proviene de talleres locales y nacionales como San Mateo Atenco, Guadalajara, Yucatán y Guanajuato.