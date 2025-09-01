Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Lunes 1º de septiembre de 2025, p. 32

Tras los feminicidios de escorts en hoteles de la Ciudad de México, autoridades capitalinas implementaron desde 2021 una estrategia de seguridad que incluyó la instalación de 323 botones de pánico dentro de esos sitios, así como capacitación al personal, para prevenir la violencia de género.

En entrevista con este diario, la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Rosario Nova Peniche, explicó que esta estrategia incluye hoteles donde la Fiscalía General de Justicia inició carpetas de investigación por feminicidio, ubicados en Cuauhtémoc, Benito Juárez y calzada de Tlalpan, por mencionar algunos.

Los botones de pánico se encuentran conectados al C5 de la ciudad para que la atención a los casos sea de inmediato.

La estrategia también considera la colocación de cámaras y el registro de la persona que ingresa acompañando a una mujer, como una de las medidas preventivas, y ayuden a las investigaciones en caso de ser necesario.

“Hay como acciones muy puntuales que los hoteles y moteles tendrían que cumplir, como el registro de la persona que llega, o una cámara para que podamos ver quién es. Hay como ciertas medidas que si ellos las pudieran aplicar, para la investigación sería muy bueno, y serían preventivas”, expresó.