Domingo 31 de agosto de 2025, p. 14

El mandato del Banco de México (BdeM) debe permanecer como está y no se debe discutir si el organismo requiere procurar la inflación y el crecimiento económico, afirma Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, el banco de mayor presencia entre los que operan en el país.

En una entrevista, con motivo de los 100 años de la fundación del BdeM, Serrano apuntó que su importancia radica en que los agentes económicos tienen confianza en la estabilidad de la moneda.

¿Considera que el mandato que le da la constitución al Banco de México debe permanecer tal cual o sería conveniente discutirlo?

–El mandato es adecuado, no abriría el debate. En particular creo que México no debe de tener un mandato dual, creo que el actual de mantener la inflación baja y estable ha resultado en una credibilidad muy importante en la moneda. Si vemos las expectativas que hay en el mercado de cómo van a evolucionar los precios en los siguientes 5 a 8 años, pues son expectativas de inflación baja.

“Desde luego se puede discutir el marco de actuación o la manera en que se conduce la política monetaria, pero el objetivo del Banco de México y su régimen constitucional no se debe abrir a discusión, porque es un marco que funciona y muy bien.”