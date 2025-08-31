▲ El presidente, Plutarco Elías Calles, y el secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, durante la inauguración del BdeM. Foto tomada del libro La moneda: Independencia y Revolución, editado por el BdeM en 2009

Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Domingo 31 de agosto de 2025, p. 13

La desigualdad mundial se encuentra en uno de sus puntos más altos, de acuerdo con el Banco Mundial. La pandemia de coronavirus atizó las brechas entre la población más pobre y rica e, inesperadamente, un debate avanzó en torno a uno de los mayores recintos de la ortodoxia neoliberal: la Reserva Federal (Fed). Una iniciativa de ley en 2021 que pasó por la Cámara de Representantes de Estados Unidos para luego ser frenada en el Senado abrió una polémica desde hace rato postergada: ¿los bancos centrales deben incluir en sus mandatos o consideraciones el cómo reducir la desigualdad?

Heredero del diseño de bancos centrales en la primera posguerra, el Banco de México cumple 100 años. El primero de septiembre de 1925, el presidente Plutarco Elías Calles dio por inaugurado el organismo que tiene como mandato mantener la estabilidad de precios. Sin embargo, también se ha consolidado como una maquila de dogmas que, asumidos por los gobiernos federales y la iniciativa privada, mantuvieron castigados los salarios de los trabajadores casi tres décadas y no dejan de ampliar las desigualdades premiando al capital, explicaron especialistas.

El objetivo prioritario que tiene el banco central es “procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado”, de acuerdo con la Constitución.

“Y se ha logrado la estabilidad, pero de cierto modo ha sido a costa de la posibilidad de hacer crecer la economía, de tener anclas para la estabilidad de precios, entre ellos el salario mínimo y, al final, sí ha sido a costa de la mayoría de las personas”, describe en entrevista Carlos Brown, director de Programas en Oxfam México. “Sí, logramos tener cifras de inflación que han sido la envidia del resto del continente, pero el costo para los hogares y las familias ha sido bastante alto”, señala.

La visión de los bancos centrales tradicionales tiene su foco en una estrategia neoliberal, donde la idea de mantener el salario estancado “tiene como objetivo que no haya incremento de precios y ser más competitivo en las exportaciones vía tipo de cambio”, explica Moritz Cruz Blanco, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, “se basa en el supuesto de que en la economía siempre hay pleno empleo, lo cual es falso”.

El Banco de México –y en general los organismos centrales– parte de que la estabilidad de precios impacta positivamente en el crecimiento y en los efectos de derrama económica que en teoría deberían ocurrir, agrega el investigador del IIEc.

A manera de “vil manual, que además está mal”, el planteamiento es el mismo: “controlo la inflación y al hacerlo genero las condiciones para que aumente la inversión; esto automáticamente va a generar empleo y crecimiento y se va a ver positivamente afectada la economía con mi accionar”, expone Cruz Blanco.

Como parte de estos supuestos ancla, de 1997 a 2018 el salario mínimo sólo había crecido 11.2 por ciento en términos reales. Los banqueros centrales por años respaldaron el argumento de las cámaras empresariales: “si suben las remuneraciones, habrá inflación”.

“Había todo un sistema para no aumentar el salario mínimo bajo una falsísima creencia –basada en análisis que estaban mal hechos y nacieron en el Banco de México– de que si te metías con el salario mínimo ibas a provocar un efecto inflacionario brutal”. Y lo repitieron una y otra vez, señala Brown Solà.

Este postulado sobre lo dañino que era mejorar las condiciones salariales de la fuerza de trabajo en México se hizo dogma, hasta que en 2018 se puso a prueba de manera continua y para 2024 la remuneración base había duplicado su valor sin que ni el Banco de México pueda reconocer algún efecto inflacionario de relevancia.

Más allá del dogma del salario mínimo, que se queda como un postulado que gobierno e iniciativa privada asumieron, los niveles de desigualdad en el mundo –sobre todo en economías de ingreso alto– han generado nuevas discusiones sobre qué se puede hacer desde la política monetaria. El debate quedó pausado en 2022 cuando el Senado estadunidense frenó la Ley de Equidad Racial, Inclusión y Justicia Económica en Servicios Financieros.

Por primera vez se apuntaba a la reducción de desigualdades como un mandato del organismo central. “La Junta de la Reserva Federal debe desempeñar sus funciones de manera que apoye la eliminación de las disparidades raciales y étnicas en el empleo, los ingresos, el patrimonio y el acceso a crédito asequible”, establecía la iniciativa.

La pandemia de coronavirus acentúo las evidencias. En 2021, uno de cada 10 discursos pronunciados por algún banquero central usaba los términos “desigualdad” e “impacto distributivo de la política monetaria”, de acuerdo con información consignada por Agustín Carstens, gobernador del Banco de México de 2010 a 2017 y después gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BPI, por sus siglas en inglés).

El ex banquero central de México abordó el tema en una ponencia (bit.ly/4g3QgAv), sólo para concluir que “la desigualdad no es un fenómeno monetario a largo plazo. Sin embargo, los bancos centrales son plenamente conscientes de las consecuencias de sus acciones sobre la distribución del ingreso y la riqueza a corto plazo”.