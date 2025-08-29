Joshua Reyes Sámano

Los corredores de un maratón escriben con cada zancada su historia de vida. Personas de diferentes edades se reúnen cada año con la finalidad de terminar los 42 kilómetros 195 metros del recorrido, algunos con la intención de mejorar su tiempo, otros por el anhelo de llegar a la meta, o simplemente por el regocijo de ver a sus familiares participar en la prueba.

Para la edición 42 del Maratón de la Ciudad de México, que se llevará a cabo este domingo desde Ciudad Universitaria hasta el Zócalo, acudieron ayer a la Expo Maratón, ubicada en los salones Maya del World Trade Center, cientos de participantes para recoger sus números para la carrera, a la que se estima acudirán 30 mil personas.

La tradicional ceremonia del corte del listón fue encabezada por Javier Peralta, titular del Instituto del Deporte capitalino.

“Este maratón está inspirado en los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlan. Todos los finishers recibirán un reconocimiento Painani y, además, en la siguiente edición del Medio Maratón tendremos una nueva ruta”, comentó.

Como cada año, participará un grupo de corredores rarámuris. En esta edición se honrarán las raíces prehispánicas del país y a los pueblos fundadores de la capital.

Los días previos a la carrera son intensos. El deseo de estar sobre la ruta con los dígitos sobre el pecho inquieta tanto a novatos como a experimentados. Algunos aprovechan la visita al inmueble en la colonia Nápoles para comprar suplementos y accesorios que refuercen los otorgados en el kit de cada competidor, mientras otros buscan ansiosos cambiar de talla de playera o comprar un folio.