Jueves 28 de agosto de 2025, p. 26
Ciudad Victoria, Tamps., El gobernador Américo Villarreal Anaya y Efraín Morales López, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), firmaron un convenio para comenzar la construcción de la segunda línea de un acueducto de 54.7 kilómetros –con una inversión de mil 800 millones de pesos–, que irá de la presa Vicente Guerrero –en el municipio tamaulipeco de Padilla– a Ciudad Victoria, en beneficio de 350 mil familias para los próximos 50 años.
Este es uno de los 17 proyectos del Plan Nacional Hídrico, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Villarreal Anaya hizo un reconocimiento a la mandataria, porque esta obra será resultado de un gobierno atento a las necesidades de la población, y además la administración federal invertirá 10 mil millones de pesos en la tecnificación de los distritos de riego 024 y 025, así como en los rubros de transporte, comunicación, energía y bienestar social.
A su vez, Felipe Zataráin Mendoza, subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, explicó que la línea de conducción contará con una tubería de 36 pulgadas de acero al carbón, proporcionando un caudal adicional de 750 litros por segundo que se sumarán a los casi mil 500 litros por segundo con los que cuenta Ciudad Victoria, para satisfacer las necesidades de la población.
Adelantó que la obra resolverá el abasto de agua en la capital del estado y evitar los tandeos que, en temporada de estiaje, “llegan a ser de 60 horas de servicio semanal”.
“Tanto la primera línea como la segunda van a tener ahí un espacio con un nombre que diga Américo Villarreal, porque dos Américos Villarreal van a concretar esta obra”, dijo el gobernante al evocar que en 1992, su padre puso en operación la primera línea del acueducto siendo titular del Ejecutivo estatal de 1987 a 1993.