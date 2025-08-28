Martín Sánchez

Jueves 28 de agosto de 2025, p. 26

Ciudad Victoria, Tamps., El gobernador Américo Villarreal Anaya y Efraín Morales López, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), firmaron un convenio para comenzar la construcción de la segunda línea de un acueducto de 54.7 kilómetros –con una inversión de mil 800 millones de pesos–, que irá de la presa Vicente Guerrero –en el municipio tamaulipeco de Padilla– a Ciudad Victoria, en beneficio de 350 mil familias para los próximos 50 años.

Este es uno de los 17 proyectos del Plan Nacional Hídrico, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Villarreal Anaya hizo un reconocimiento a la mandataria, porque esta obra será resultado de un gobierno atento a las necesidades de la población, y además la administración federal invertirá 10 mil millones de pesos en la tecnificación de los distritos de riego 024 y 025, así como en los rubros de transporte, comunicación, energía y bienestar social.