Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 19

Washington. Los aranceles de Estados Unidos aplicados a los productos indios, que desde principios de mes eran de 25 por ciento, se duplicaron y pasaron hoy a 50 por ciento, según lo previsto, una forma del presidente Donald Trump de castigar a India por comprar petróleo de Rusia.

India es uno de los principales importadores de crudo ruso, después de China, y el mandatario estadunidense acusa a Nueva Delhi de ayudar así a Moscú a financiar su guerra en Ucrania. Sin embargo, el nuevo gravamen no se aplicará a una serie de bienes, lo que reduce considerablemente su alcance.