Trump duplicó aranceles a India, de 25 a 50 por ciento
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 19

Washington. Los aranceles de Estados Unidos aplicados a los productos indios, que desde principios de mes eran de 25 por ciento, se duplicaron y pasaron hoy a 50 por ciento, según lo previsto, una forma del presidente Donald Trump de castigar a India por comprar petróleo de Rusia.

India es uno de los principales importadores de crudo ruso, después de China, y el mandatario estadunidense acusa a Nueva Delhi de ayudar así a Moscú a financiar su guerra en Ucrania. Sin embargo, el nuevo gravamen no se aplicará a una serie de bienes, lo que reduce considerablemente su alcance.

La duplicación de las tarifas intensifica las tensiones entre las dos mayores democracias del mundo y sus socios estratégicos.

La medida eleva los aranceles totales hasta 50 para productos como prendas de vestir, gemas y joyas, calzado, artículos deportivos, muebles y productos químicos.

Los nuevos gravámenes amenazan a miles de pequeños exportadores y empleos, incluso en Gujarat, el estado natal del primer ministro Narendra Modi.

