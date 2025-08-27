Clara Zepeda

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 19

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un acto sin precedente, despidió a Lisa Cook, una gobernadora de la Reserva Federal (Fed) a la que el gobierno ha decidido investigar por un supuesto fraude hipotecario, el dólar se debilitó a nivel mundial.

En este contexto, el peso se mantuvo estable ayer, con una apreciación de 0.13 por ciento frente a la divisa estadunidense, para cerrar en 18.6663 unidades por dólar spot.

De acuerdo con datos del Banco de México (BdeM), el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.7050 unidades y un mínimo de 18.6560 en el mercado al mayoreo.

Tras el anuncio de Trump, de destituir a Lisa Cook, el índice del dólar, que mide su comportamiento frente a una canasta de seis divisas internacionales, retrocedió 0.19 por ciento, a 98.14 unidades, pues inclinaría la balanza de la política monetaria hacia una mayor flexibilidad, pero a costa de mayores tasas de interés a largo plazo.

La medida intensificó el nerviosismo sobre una mayor inflación y sobre la independencia de la Fed. Así, las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a dos años se ubicaron en 3.730 por ciento, mientras las de largo plazo, 30 años, a 4.889 por ciento.

Aunque Cook dijo que apelará la decisión, Trump ya tiene en el consejo a dos nombrados por él, Christopher Waller y Michelle Bowman, quienes han destacado en los últimos meses por su inclinación a recortar las tasas. Y recientemente propuso a Stephen Miran para ocupar temporalmente el puesto que dejó vacante Adriana Kugler.