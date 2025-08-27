Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 19

Washington. Un día después de que el presidente Donald Trump la despidiera, la directiva de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook se negó rotundamente a dejar el cargo y amenazó con demandar, mientras la Casa Blanca que ya le busca un sustituto.

Cook rechazó ayer la insólita propuesta de Trump de destituirla, alegando que no tenía autoridad legal para hacerlo. “No voy a renunciar”, sentenció.

“El presidente Trump pretendió despedirme ‘con causa justificada’ cuando no existe causa legal alguna y no tiene autoridad para hacerlo”, añadió.

En ese mismo sentido, Abbe Lowell, su abogado, dijo que van a demandar. “Su intento de despedirla, basado únicamente en una referencia, carece de cualquier base fáctica o jurídica. Presentaremos una demanda desafiando esta acción ilegal”, declaró Lowell.

Por su parte, el presidente informó que Cook “parece haber cometido una infracción” y que, en contraste, “necesitamos personas que sean 100 por ciento honestas”.

Además reconoció que tiene a alguien en mente para remplazar a Cook. “Creo que contamos con muy buenas personas. Es decir, creo que tal vez, en mi opinión, tenga a alguien”, dijo Trump en una reunión de gabinete.