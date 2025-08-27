▲ Integrantes de la compañía El Teatro Nacional Chileno durante la puesta en escena del álbum La población, de Víctor Jara. Foto Cortesía de la Universidad de Chile

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de agosto de 2025, p. 3

El compositor y cantante Víctor Jara (1932-1973) lanzó en 1972 La población, un álbum conceptual que explora la pobreza de los trabajadores de Chile y la vida en campamentos; de manera especial, la ocupación de tierras en Herminda de La Victoria. A partir de esa obra, la compañía El Teatro Nacional Chileno escenificará una adaptación de este disco hoy en la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM.

Cristian Keim, director de la institución de Chile, explicó a La Jornada que se trata de un concierto dramatizado, una mezcla de teatro y música: “Armamos las partituras, se hizo un estudio de un par de meses del contexto histórico y luego hicimos este montaje modular”.

Señaló que tiene sentido rehacer La población ahora, “cuando hay mucho déficit habitacional en Chile, pues tiene que ver con cómo los obreros y pobladores arman su propio espacio. La posibilidad de tener una vivienda es una cosa que es cada vez más compleja por los recursos actualmente”.

La producción está relacionada con “el origen del movimiento popular y de su intento por acceder a casas dignas. Tiene un recorrido muy teatral y nosotros, salvo contadas excepciones, lo reproducimos casi exactamente igual a como fue lanzado. Están los impulsos de las personas, cuáles son sus sueños y cómo se van juntando”, comentó el también director de teatro.

“Hace 50 años el problema era otro, pero rebrota porque tiene que ver con la concentración de recursos y quienes pueden acceder a una propiedad. México también se vuelve altamente atractivo para vivir para muchas personas de distintos lados. De alguna manera es un problema que está ocurriendo en todo el mundo. Además, es un asunto muy globalizado y hay un movimiento de ida y vuelta de gente todo el tiempo.”

El álbum fue producido por Jara, uno de los pilares de la música latinoamericana, Patricio Castillo, Inti Illimani y Los Blops, con la participlacion de Sieveking, Isabel Parra, Bélgica Castro, Pedro Yáñez, Patricio Solovera y los grupos Canto Amaranto y Huamarí.

Keim mencionó que el asunto de la vivienda es complejo y central en el concierto, que reunirá unas 50 personas en escena. “Visual y energéticamente se vuelve superatractivo”. Desde el país sudamericano vienen 10 personas para participar en el montaje, entre ellas, cuatro actores-cantantes, un intérprete de guitarra tradicional chilena, una directora de orquesta y la directora de la puesta en escena, para colaborar con la Orquesta de la Facultad de Música y un coro mexicano.

El montaje se desarrollará en el contexto de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, que tiene por invitada a la Universidad de Chile.