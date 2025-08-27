Daniel López Aguilar

El Palacio Legislativo de San Lázaro, habitualmente dominado por debates y votaciones, dio paso ayer a la poesía, al arte y a la memoria colectiva.

En el vestíbulo del edificio A se inauguró la exposición Carmen Patria, Carmen Parra, Suave Patria, con 44 piezas que recorren más de 30 años de creación.

La colección reúne óleos, gráfica, esculturas en madera y cerámica, varias nunca antes exhibidas, acompañadas por textos introductorios de figuras del ámbito cultural, entre ellas Eduardo Matos Moctezuma y Diego Prieto Hernández.

Originaria de la Ciudad de México, Carmen Parra celebró sus 81 años y seis décadas de trayectoria. La acompañaron la actriz Ofelia Medina, el curador Héctor Tajonar y las diputadas Dolores Padierna, Maricarmen Cabrera y Patricia Armendáriz, junto con funcionarios, artistas y amigos, entre ángeles barrocos, mariposas monarca y águilas reales.

Aliza Klip, secretaria de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara, situó a Parra en un linaje marcado por el arte: hija del arquitecto Manuel Parra y sobrina de Antonieta Rivas Mercado, vivió desde pequeña en un entorno donde lo estético era respiración natural.

La describió como “viajera inquieta y lúcida, observadora acuciosa de la creación que se manifiesta tanto en la piedra de las catedrales como en la vida de los pueblos originarios”.

Esa estirpe, reforzada por estudios en la Academia de Bellas Artes de Roma, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, La Esmeralda y el Royal College of Arts de Inglaterra, se reflejó en una basta producción que, en palabras de la artista, “se levanta como un árbol de raíz profunda, alimentado por la tierra mexicana, sus mitos y su historia infinita”.

Búsqueda del alma nacional

La muestra, con museografía de Carlos Macías, integra piezas creadas entre 1993 y 2025 y refleja la mirada mística de la pintora, escultora y antropóloga, así como su compromiso con la defensa del patrimonio nacional.

El curador Héctor Tajonar destacó que Parra ha seguido la ruta marcada por Alfonso Reyes en la búsqueda del “alma nacional”, que condensa tres milenios de creación artística y cultural.

“Carmen ha sido guardiana del patrimonio artístico y natural de México. Sus pinceles dan vuelo a una mexicanidad idílica que se revela en ángeles, arcángeles, altares, mariposas y águilas reales que vuelan junto a la Virgen de Guadalupe, corazón iconográfico de nuestra identidad.