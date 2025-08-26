Sputnik y Reuters

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 23

Caracas. El presidente Nicolás Maduro advirtió ayer que a Venezuela “no la toca nadie”, y aseguró que fueron activadas todas “las fuerzas y el poder nacional” para defender al país de “las amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de Estados Unidos”.

Más tarde, trascendió que el gobierno del mandatario Donald Trump ordenó el envío de buques adicionales al sur del mar Caribe como parte de sus esfuerzos para hacer frente a lo que considera las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, informaron dos fuentes citadas por Reuters.

El Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el Newport News, un submarino nuclear de ataque rápido, llegarán a la región a inicios de la próxima semana, añadieron las fuentes.

En su programa televisivo diario, Maduro afirmó que más de 90 por ciento de la población de su país rechaza “los anuncios y amenazas” de Trump, informó la emisora colombiana Radio Caracol.

“Esta tierra no la toca nadie, yo te lo juro, es sagrada, bendecida y es la tierra de los libertadores”, expresó el líder del chavismo.

Insistió en que Venezuela “es territorio limpio y libre del narcotráfico”, mientras Estados Unidos, recalcó, tiene “la sociedad con mayor consumo de drogas de todo tipo en el mundo”, por lo que consideró que “todo eso que ellos han llamado la guerra contra las estupefacientes ha sido, es y será un fracaso”.

Denunció que el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, puede llevar aTrump al peor de los escenarios en América Latina tras el despliegue de tropas de Washington en el Caribe.

Antes, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó su apoyo al gobierno de Venezuela y a Maduro. Aseguró que la unión cívico-militar derrotará los intentos de “sabotear” el desarrollo de ese país sudamericano.