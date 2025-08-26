Afp

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 22

Washington. El presidente Donald Trump declaró ayer que espera reunirse nuevamente con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un al tiempo que lanzó un ataque extraordinario contra el mandatario de Corea del Sur, Lee Jae-myung, al que recibió en la Casa Blanca.

Horas antes de que Lee llegara para su muy planificada primera visita a la Casa Blanca, Trump denunció en redes sociales lo que dijo era una “purga o revolución” en Corea del Sur, aparentemente por allanamientos que involucran iglesias.

Cuarenta minutos después de comenzada una reunión en la Oficina Oval en la que Lee elogió profusamente a Trump, el líder estadunidense descartó su propia y contundente crítica, al señalar: “Estoy seguro de que es un malentendido” ya que “hay un rumor circulando”.

El presidente de Estados Unidos aseveró que creía estar en la misma línea que Lee respecto a Corea del Norte, un progresista que apoya la diplomacia sobre la confrontación.

Lee, un abogado que defendía derechos laborales y que ha criticado al ejército estadunidense en el pasado, resaltó que Trump ha convertido a Estados Unidos “no (sólo) en un guardián, sino en un hacedor de paz”.