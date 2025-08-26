Afp, The Independent, Reuters y Europa Press

Hong Kong., Evergrande, el gigante inmobiliario más endeudado de China, fue expulsado ayer de la Bolsa de Valores de Hong Kong, lo que marca el final de su vida como empresa que cotiza y que simbolizó el ascenso y caída de la industria inmobiliaria china.

Su expulsión de la Bolsa de Hong Kong entró en vigor el lunes, tras haber sido decidida a principios de agosto por el comité de cotización de la plaza financiera.

La empresa, ya suspendida de cotización, no había logrado cumplir las condiciones impuestas para volver al mercado bursátil debido a su endeudamiento.

La cotización de las acciones de Evergrande permanecía suspendida desde su interrupción, el 29 de enero de 2024, cuando fue ordenada la liquidación de la empresa ante su elevado endeudamiento por más de 300 mil millones de dólares, y no se había reanudado antes del 28 de julio de 2025, superando así el tope de 18 meses consecutivos de suspensión contemplado en el reglamento de la Bolsa de Hong Kong.

Los liquidadores de Evergrande dijeron la semana pasada que habían recuperado alrededor de 255 millones de dólares de la venta de los activos offshore de la empresa, que incluían bonos escolares, membresías de clubes, obras de arte y vehículos motorizados.

La empresa estaba valuada en más de 50 mil millones de dólares en su época de apogeo, en 2017, siendo la mayor empresa inmobiliaria de China y contribuyó al rápido crecimiento del país durante las últimas décadas, pero su crisis se hizo pública en 2021.