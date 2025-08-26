Afp y Reuters

Martes 26 de agosto de 2025

Washington. El presidente Donald Trump amenazó ayer a China con imponer aranceles de alrededor de 200 por ciento a los productos de ese país asiático que entren en Estados Unidos si Pekín no acelera sus exportaciones de imanes de tierras raras.

“Tienen que darnos imanes”, afirmó Trump. “Si no nos los dan, entonces tendremos que cobrarles un arancel de 200 por ciento o algo así. Pero no creo que vayamos a tener problemas con eso”, añadió el mandatario estadunidense en presencia de su homólogo sudcoreano, Lee Jae-myung, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

China es el principal productor mundial de tierras raras, utilizadas para fabricar imanes esenciales para las industrias automotriz, electrónica y de defensa.

Sin embargo, a principios de abril pasado, el gobierno chino impuso licencias de exportación para estos materiales estratégicos, una decisión percibida como una medida de represalia frente a los aranceles estadunidenses.

Pekín y Washington se embarcaron entonces en una auténtica guerra comercial, respondiendo cada uno a los aumentos de aranceles del otro, hasta alcanzar cifras de tres dígitos de ambos lados.

Desde entonces, las negociaciones entre las dos primeras potencias mundiales han permitido reducir las tensiones y Pekín se ha comprometido a acelerar la concesión de licencias a una serie de empresas estadunidenses.