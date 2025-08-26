Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 18

El valor de la producción de las empresas constructoras en México se contrajo 18.2 por ciento anual en junio, con lo que hiló 14 meses de retrocesos, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta caída coincide con el cierre de varios de los grandes proyectos de infraestructura realizados en la pasada administración.

A tasa mensual, tras dos caídas consecutivas, el valor de la producción de las empresas constructoras avanzó 0.9 por ciento en junio, impulsado principalmente por la edificación, pero sin compensar los descensos previos. Asimismo, fue su mejor crecimiento desde junio del año pasado (2.6 por ciento).

De acuerdo con los Indicadores de Empresas Constructoras, el valor de la construcción alcanzó un nivel máximo en septiembre de 2023 para luego iniciar un marcado descenso. Así, el sector se mantiene por debajo de los niveles de los dos años recientes.

El incremento del valor de construcción de junio 2025 no fue generalizado, pues subió solamente en dos de las seis categorías; destacaron la edificación, con un alza de 2.9 por ciento mensual, y obras de transporte y urbanización, con un aumento de 0.6 por ciento.