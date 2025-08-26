▲ Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, y el presidente Donald Trump. Foto Afp

Ap

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 17

Washington. El presidente Donald Trump despidió anoche a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, en su lucha por controlar una institución que por mucho tiempo ha sido considerada independiente de los vaivenes políticos.

Trump escribió en una carta publicada en su plataforma Truth Social que despedía a Cook por acusaciones de fraude hipotecario.

El mandatario dijo tener evidencias para destituir a la funcionaria, a la que también acusó de hacer afirmaciones falsas, por lo que no podía confiar en su integridad.

Bill Pulte, designado por Trump para la agencia que regula a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, hizo las acusaciones la semana pasada.

Pulte alegó que en 2021 Cook habría declarado falsamente dos residencias principales (en Ann Arbor, Michigan, y Atlanta) a fin de obtener mejores condiciones para un crédito hipotecario.

Hace apenas unos días Cook afirmó que no dejaría su puesto a pesar de que Trump le había pedido que dimitiera.

Es probable que el despido desate una batalla legal y que Cook permanezca en su puesto mientras se resuelve el caso. Expulsar a la funcionaria de la junta directiva de la Fed daría a Trump la oportunidad de nombrar a un leal.

Este es el último intento de la administración federal por tomar el control de una de las pocas agencias autónomas que quedan en Washington.

Trump ha atacado repetidamente al presidente de la Fed, Jerome Powell, por no recortar la tasa de interés de corto plazo, e incluso amenazó con despedirlo.