Martes 26 de agosto de 2025, p. 16

Por medio de la política monetaria, el Banco de México (BdeM) ha generado “logros palpables para la población”, entre ellos, mantener estables los ingresos de los trabajadores ante fuertes embates económicos y que las familias tengan certidumbre para planear el crecimiento de su patrimonio, afirmó la gobernadora del instituto central, Victoria Rodríguez Ceja.

Al participar en la conmemoración de los 100 años de fundación del BdeM, señaló que los esfuerzos de ese organismo seguirán enfocados en cumplir su objetivo: procurar la estabilidad de los precios, por lo que su tarea va más allá de “sólo estadísticas”.

“La política monetaria, enfocada en la procuración de la estabilidad de precios, así como en promover el sano desarrollo del sistema financiero y de pagos, ha generado logros palpables para la población.

“A diferencia de episodios del pasado, recientemente hemos tenido niveles inflacionarios cada vez más en línea con la meta permanente. Esto contribuye a que los agentes económicos puedan planear con mayor certidumbre sus decisiones de inversión, producción o consumo”, indicó Rodríguez Ceja.

Este entorno, apuntó, también ha contribuido a la profundización del sistema financiero mexicano, lo que ha permitido el desarrollo del mercado de bonos y que el de valores gubernamentales de mayor plazo tenga costos más bajos.