▲ Gervonta Davis (en la imagen) se enfrentará a Jake Paul y se anticipa una gran promoción de la pelea. Foto @gervontaa

Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. a12

Fue una ocurrencia que movía la nostalgia, después una extravagancia, más tarde espectáculos incomprensibles, lo cierto es que las peleas de exhibición en el boxeo han construido un lucrativo nicho más cercano al espectáculo que a la competencia deportiva.

Eddie Hearn, uno de los promotores más importantes en la industria del boxeo, no disimula el repudio que le generan, sobre todo esos combates en los que se modifican las reglas, como la duración de los asaltos o el tamaño de los guantes.

“Odio las exhibiciones”, declaró para la revista The Ring. El promotor admitió que si bien no son de su agrado, son una realidad que genera interés entre los peleadores involucrados, fundamentalmente por las ganancias y proyección, y el público. Según estimaciones, la pelea entre la leyenda Mike Tyson –quien salió de su retiro para esa función– y Jake Paul –el youtuber que se ha transfigurado en boxeador-–, fue vista por 60 millones de personas en el mundo.

“Es sólo entretenimiento, no boxeo, así que debemos separarlos”, atajó Hearn para The Ring; “cualquier combate bajo las reglas tradicionales en una pelea real, es boxeo”.