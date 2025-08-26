▲ Personal de Servicios Urbanos continuaba ayer con el retiro de escombros de la vivienda que se desplomó en la alcaldía Gustavo A. Madero. Foto Jorge Ángel Pablo García

Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Martes 26 de agosto de 2025, p. 29

La demolición de una vivienda con 80 años de antigüedad ubicada en calzada de Los Misterios y avenida Alfredo Robles Domínguez, en la colonia Industrial, alcaldía Gustavo A. Madero, continuaba ayer por la mañana. El inmueble, que presentaba daños estructurales, colapsó la noche del domingo en su segundo y tercer niveles, dejando inhabitable la casa donde vivían cuatro personas.

Ante la pérdida de su hogar, Jaime Núñez, propietario del predio, se limitó a dar entrevistas, aunque se mantuvo a la espera del peritaje de Protección Civil, que continúa acordonado el lugar. Jaciel Balderas, habitante de la vivienda aledaña, comentó que el domingo, alrededor de las 4 de la tarde, se percató de lo que horas más tarde iba a acontecer.

“La esquina de la casa ya se estaba desplomando, se abrió completamente el cuarto, nos dimos cuenta que toda la casa se vino abajo por el peso que tenían los cuartos”, relató. Al observar el riesgo, también fue desalojado del departamento que renta junto con su esposa.

Entre la curiosidad y preocupación, vecinos y transeúntes se detenían a observar los objetos domésticos que quedaron expuestos tras el derrumbe, paredes cuarteadas, ladrillos sueltos, láminas retorcidas y un tinaco incrustado entre los escombros, los cuales fueron removidos por personal de Servicios Urbanos.

Jaciel relató que, tras el derrumbe, tuvieron que dejar el departamento y refugiarse con familiares en Tlatelolco. Aunque personal del Instituto de Vivienda se presentó para ofrecer hospedaje por tres días, hasta ahora siguen sin saber qué pasará con ellos y con el edificio.

Según explicó, al maniobrar con la maquinaria pesada la estructura se movió y temen que la demolición afecte aún más al inmueble; sin embargo, la incertidumbre persiste.

Residentes como Esteban Calderón advirtieron que lo ocurrido podría repetirse en otros puntos de la colonia, al señalar que las fugas en la alcaldía también incentivan la generación de hundimientos que ponen en riesgo a sus inmuebles. “Más que nada, se ven afectaciones a las viviendas; ya no pueden pasar ni carros porque está sumido”, apuntó.

Una cuadra adelante, sobre calzada de Guadalupe, se alcanzan a percibir las marcas de un socavón, el cual, explicó, “ya van tres veces que lo arreglan y, al paso de los meses, otra vez se vuelve a abrir”.

A pesar de solicitar información a las autoridades sobre esta situación, no hubo respuesta.