Lunes 25 de agosto de 2025, p. 7

Nueva York ., Jerry Adler, quien pasó décadas detrás de escena en producciones legendarias de Broadway antes de dedicarse a la actuación pasados sus 60 años, murió a los 96.

Adler falleció el sábado, según un breve anuncio familiar confirmado por la Capilla Conmemorativa Riverside en Nueva York.

Entre los créditos de actuación de Adler se encuentran The Sopranos, donde interpretó al asesor de Tony Soprano, Hesh Rabkin, a lo largo de las seis temporadas, y The Good Wife, donde hizo el papel del socio legal Howard Lyman. Pero antes de que Adler se pusiera frente a una cámara de cine o televisión, tenía 53 producciones de Broadway a su nombre, todas detrás de escena, sirviendo como director de escena, productor o director.

Su padre, Philip Adler, fue gerente general del famoso Group Theatre y de producciones de Broadway, y su prima Stella Adler fue una legendaria profesora de actuación.

“Soy una criatura del nepotismo”, dijo a TheaterMania en 2015. “Conseguí mi primer trabajo cuando estaba en la Universidad de Syracuse y mi padre, el gerente general de Gentlemen Prefer Blondes, me llamó (porque) había una vacante para asistente de dirección de escena. Dejé la escuela.”

Después de una larga carrera en el teatro, Adler dejó Broadway durante su declive en la década de 1980. Se mudó a California, donde trabajó en producciones de televisión como la telenovela Santa Barbara. “Realmente estaba entrando en el ocaso de una carrera mediocre”, dijo al The New York Times en 1992.