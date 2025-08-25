Pasó décadas produciendo en Broadway, hasta que a los 60 años se puso por primera vez frente a las cámaras
Lunes 25 de agosto de 2025, p. 7
Nueva York ., Jerry Adler, quien pasó décadas detrás de escena en producciones legendarias de Broadway antes de dedicarse a la actuación pasados sus 60 años, murió a los 96.
Adler falleció el sábado, según un breve anuncio familiar confirmado por la Capilla Conmemorativa Riverside en Nueva York.
Entre los créditos de actuación de Adler se encuentran The Sopranos, donde interpretó al asesor de Tony Soprano, Hesh Rabkin, a lo largo de las seis temporadas, y The Good Wife, donde hizo el papel del socio legal Howard Lyman. Pero antes de que Adler se pusiera frente a una cámara de cine o televisión, tenía 53 producciones de Broadway a su nombre, todas detrás de escena, sirviendo como director de escena, productor o director.
Su padre, Philip Adler, fue gerente general del famoso Group Theatre y de producciones de Broadway, y su prima Stella Adler fue una legendaria profesora de actuación.
“Soy una criatura del nepotismo”, dijo a TheaterMania en 2015. “Conseguí mi primer trabajo cuando estaba en la Universidad de Syracuse y mi padre, el gerente general de Gentlemen Prefer Blondes, me llamó (porque) había una vacante para asistente de dirección de escena. Dejé la escuela.”
Después de una larga carrera en el teatro, Adler dejó Broadway durante su declive en la década de 1980. Se mudó a California, donde trabajó en producciones de televisión como la telenovela Santa Barbara. “Realmente estaba entrando en el ocaso de una carrera mediocre”, dijo al The New York Times en 1992.
Pero la jubilación que estaba contemplando se pospuso cuando Donna Isaacson, la directora de casting de The Public Eye tuvo una corazonada sobre cómo elegir un papel difícil de llenar, como publicó The New York Times entonces. Adler había estado del otro lado de las audiciones y, curioso por experimentar cómo se sentían los actores, aceptó probar. El director Howard Franklin, sintió “escalofríos” cuando Adler leyó para el papel, de acuerdo con The New York Times.Así comenzó una carrera de actuación que lo tuvo trabajando frente a la cámara durante más de 30 años.
Adler escribió su autobiografía Too Funny for Words: Backstage Tales from Broadway, Television and the Movies el año pasado.
“Estoy listo para irme en cualquier momento”, dijo al portal de noticias CT Insider en ese entonces, cuando se le preguntó si aceptaría más papeles de actuación.
Para Adler, quien una vez pensó que era “demasiado ridículo” para actuar, verse en la pantalla era extraño y en múltiples entrevistas expresó lo raro que era ser reconocido por el público después de pasar tantos años trabajando detrás de escena. Sin embargo, había al menos una ventaja de ser preservado en película, como le dijo a The New York Times en 1992.
“Soy inmortal”, mencionó.