Afp

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 18

Washington. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, afirmó que es peligroso atacar la independencia de organismos como el que dirige, en una entrevista difundida ayer en Estados Unidos, donde el mandatario Donald Trump busca manejar la política monetaria.

“Cuando un banco central deja de ser independiente, o cuando su independencia se ve amenazada, se vuelve disfuncional. Comienza a hacer cosas que no debería”, advirtió Lagarde en entrevista con Fox News, la cadena preferida de los conservadores estadunidenses.

“La etapa siguiente es la confusión, la inestabilidad, o peor”, agregó la presidenta del BCE, al afirmar que la independencia de los bancos centrales es algo “que debería quedar fuera de todo debate”, tras participar del encuentro de banqueros centrales de Jackson Hole, en Wyoming, junto a su par de la Reserva Federal, Jerome Powell, blanco de críticas de Trump.

En la entrevista, que será difundida íntegramente este lunes, Lagarde, quien también fue gerente general del Fondo Monetario Internacional, defendió la independencia de los bancos centrales, en velada referencia a las presiones que ha ejercido el presidente de Estados Unidos hacia el jefe del instituto central estadunidense.