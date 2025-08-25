Clara Zepeda

Lunes 25 de agosto de 2025

El rezago del efecto de la baja de la tasa de referencia del Banco de México (BdeM), la que determina el costo del crédito al que se financian empresas y personas, es muy amplio y no alcanza para compensar la incertidumbre y poder ver sus efectos en la economía nacional, afirmó Paulina Anciola, subdirectora de estudios económicos de Banamex.

La especialista explicó que a medida que se tenga una política monetaria más flexible (tasas más bajas) se tenderá a fomentar la actividad económica de México. El problema, señaló, es que apenas este año se empezó a ver que los créditos se empiezan a desacelerar por el efecto rezagado de la tasa de referencia por arriba de 11 por ciento que se ubicó el año pasado.

“Entonces, para poder ver los efectos de tasas bajas en la actividad económica todavía falta”, aseveró Anciola durante Análisis Biva.

La subdirectora de estudios económicos de Banamex sostuvo que una parte que está llevando a la desaceleración económica este 2025 es la incertidumbre, y eso por más bajas que se tengan las tasas no se va a poder arreglar.

“Estamos viendo, sobre todo por el lado de la inversión fija, que se está desacelerando mucho. Estamos viendo una caída este año y por más que las tasas puedan ayudar en algo, no alcanza a compensar la incertidumbre que se está teniendo”, alertó Anciola.