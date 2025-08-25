▲ Los pequeños de la selección mexicana de beisbol impusieron su jerarquía en la división Rookie. Foto Cal Ripken México Oficial

De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. a10

La selección mexicana de beisbol infantil venció 10-2 a Estados Unidos y logró el título en la Serie Mundial Cal Ripken Babe Ruth U-8.

En la final, disputada en Cherry Hill, New Jersey, la novena tricolor impuso su jerarquía en la división Rookie, luego de superar un exigente sistema de competencia que pide eliminatorias previas, juegos clasificatorios y rondas directas.

Milán Búfalo Zazueta fue una de las figuras del equipo al registrar 10 ponches en cuatro entradas. También destacó Carlos López, quien completó el partido con dos entradas perfectas como relevista.

En la última entrada, que les valió el triunfo, Zazueta lanzó la pelota para su primera base, Carlos Vaca, y frenó al último bateador rival para el triunfo por 10 carreras a dos.

“Extendemos una sincera felicitación a nuestros campeones y un profundo agradecimiento a los padres de familia, mánager, coaches, delegado y a todas las personas que hicieron posible este proyecto de equipo. Este triunfo refleja disciplina, compromiso y unión”, posteó la página Cal Ripken México Oficial.

Apenas se concretó el campeonato, los peloteritos comenzaron a brincar y celebrar por todo el campo mientras gritaban “México, México”.

El equipo estuvo integrado por siete niños de Culiacán, uno de Mazatlán, dos de Tijuana y dos más de Ensenada. La alineación incluyó a Zazueta, Abraham Enríquez como receptor, Carlos Vaca en la inicial, Roberto Roki Cruz en segunda, Carlos Verdugo en tercera, Erik Altamirano como short stop, Yadier Mondaca en el jardín izquierdo, Chapo López en el central, Humberto Chuky Huízar en el derecho y Gabriel Espinoza como bateador designado. En el bullpen participaron Matheo Quintero e Ian Canseco.