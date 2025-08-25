▲ Los grandes acontecimientos, de acuerdo con el escritor Eduardo Sacheri, pueden ser narrados “desde la pequeñez de cualquiera de nosotros, a quienes la historia nos afecta también”. Foto María Luisa Severiano

Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Lunes 25 de agosto de 2025, p. 2

La novela Demasiado lejos (Alfaguara) explora la Guerra de las Malvinas, que durante tres meses en 1982 enfrentó a Argentina con Reino Unido. Su autor, el argentino Eduardo Sacheri, mencionó que en su país se habla del reclamo de esas islas, “pero no hablamos de esa contienda ni del entusiasmo desbordado, pueril, masivo que generó; supongo que por culpa y vergüenza”.

Sobre la historia incluida en su libro, el escritor dijo a La Jornada que no existe en América Latina otro reclamo tan “virulento como el de Argentina con Malvinas; la hondura y presencia cotidiana es notable”.

Sacheri (Buenos Aires, 1967) mencionó que “es como si vieras aquí calcomanías en los vidrios de los autos donde estuviera toda la parte arrebatada por Estados Unidos y dijeran: ‘esto pertenece a México’. En América Latina hay conflictos territoriales, pero el de Argentina con Malvinas reviste un carácter sentimental, casi religioso”.

El interés por escribir esta novela se basa en el silencio que se ha instalado en su país sobre esa conflagración. “No hablamos del modo en que la sociedad admiró a los militares, como si todo lo que había sucedido en los seis años de dictadura anteriores no existiera”, reforzó Sacheri.

El reclamo por las Malvinas es transversal en Argentina. Los partidos políticos, de derecha e izquierda, jóvenes y viejos, potentados y pobres, “todos sienten que son argentinas y que deben ser recuperadas 40 años después de la guerra; como cuatro décadas antes, ese reclamo identitario es absolutamente sólido”, afirmó el también guionista.

Uno de los aspectos que le atrajeron al abordar este momento en que muchos se entusiasmaron, se comprometen y se alegraron es para “revisar el modo en que nos dejamos encandilar”. El epígrafe lo hace patente: “Dedico esta novela a quienes intentan no dejarse encandilar”.

A la luz del conflicto bélico, Demasiado lejos analiza, entre muchos otros temas, las relaciones filiales, la amistad entre jóvenes, el noviazgo, la existencia minimizada de las mujeres en el cuerpo diplomático, el intento de la participación política de los militares tras el regreso a la vía democrática en Argentina.

Los grandes acontecimientos, razonó Sacheri, pueden ser narrados desde los personajes históricos, en este caso, el presidente Galtieri, la primera ministra británica Margaret Thatcher, el mandatario estadunidense Ronald Reagan, o “desde la pequeñez de cualquiera de nosotros, a quienes la historia nos afecta también. A mí me entusiasman muchos más esos pequeños personajes”.

El autor de La pregunta de sus ojos, en la que se basó la película de Juan José Campanella, El secreto de sus ojos, mencionó que en su obra intenta crear “una enciclopedia de mi propia vida, que no le interesa a nadie más que a mí, pero al mismo tiempo, es una interrogación sobre el sentido de mi existencia y de la sociedad en la que me encuentro.