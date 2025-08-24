Ap y Afp

Domingo 24 de agosto de 2025

Lima. La autoridad penitenciaria de Perú trasladó al ex presidente Martín Vizcarra (2018-2020) de una cárcel para ex gobernantes a una común, donde deberá cumplir cinco meses de prisión preventiva por un caso de presunta corrupción cuando fue gobernador.

Vizcarra estuvo recluido desde el 14 de agosto en una pequeña prisión en una base de la policía al este de Lima, donde se encuentran encarcelados los ex presidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022), inaugurada en 2007, cuando el ahora extinto ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) fue ingresado allí y permaneció durante 15 años.

En comunicación telefónica con la radio local RPPN, Vizcarra dijo que había una “sucesión de abusos” en su contra y agregó que se sentía “sumamente indignado porque no se respetan los derechos humanos”.

Su abogado, Alejandro Salas, aseguró que su cliente es víctima de “persecución política y tortura psicológica” y señaló que “el presidente del Inpe (Instituto Nacional Penitenciario) y su Junta Clasificadora tendrían que ser denunciados por abuso de autoridad”.

El ex mandatario, de 62 años, era procesado en libertad en el juicio pot un caso que se remonta a su época de gobernador (2011-2014), pero fue enviado a prisión preventiva por un juez que alegó “peligro procesal y de fuga”.