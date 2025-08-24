▲ En la plaza Simón Bolívar se apreciaron largas filas de ciudadanos que respondieron al llamado del gobierno. Foto Ap

Afp, Sputnik y Ap

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 19

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de “hermosa” y “exitosa” la masiva movilización del pueblo en las plazas de todo el país para alistarse en las fuerzas armadas. “Hemos visto una expresión gigantesca de nacionalismo, patriotismo y amor por Venezuela”, afirmó tras la respuesta del pueblo ante el despliegue militar estadunidense en aguas de la región.

“Nunca más la bota de imperio alguno mancillará este suelo. No hay aire, mar o tierra a donde no llega la Milicia Nacional Bolivariana. Demos un paso al frente y cuidemos lo que es nuestro”, manifestó el mandatario al inicio de la jornada de alistamiento, que comenzó ayer y continuará este domingo.

Miles de personas, empleados públicos, amas de casa y jubilados, entre otros, se sumaron a las filas de la milicia para demostrar la “firmeza, organización y resistencia” de la nación ante una eventual invasión estadunidense, bajo la consigna #YoMeAlisto.

“¿Ha prestado servicio anteriormente?”, pregunta una miliciana en uniforme de camuflaje a Óscar Matheus, quien esperó paciente en la fila hasta llegar a la mesa plástica del registro. “Estoy acá para cumplir con nuestro país”, indicó a la Afp el auditor de 66 años. “La patria nos hace un llamado, nos necesita el país”, expresó por su parte Rosy Paravabith, de 51 años.

Una vez registrados, los voluntarios pasaron a una sala donde se proyectaba un documental sobre el bloqueo de naciones europeas a las costas venezolanas entre 1902 y 1903, ante la negativa del entonces presidente Cipriano Castro de pagar la deuda externa. El filme, de 2017, muestra a campesinos armados. Algunos disparan, otros analizan mapas. Barcos de guerra se divisan a la distancia.