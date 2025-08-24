Economía
Ver día anteriorDomingo 24 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/24. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Economía/Para tomar en cuenta/
A nterior
 
Para tomar en cuenta
Periódico La Jornada
Domingo 24 de agosto de 2025, p. 14

En la semana que inicia se darán a conocer reportes económicos, como balanza de pagos, finanzas públicas, balanza comercial y desempleo, entre otros.

México

Lunes 25

El Banco de México (BdeM) reportará la balanza de pagos del segundo trimestre.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras de junio.

Martes 26

El Inegi dará a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del segundo trimestre del año.

Miércoles 27

El Inegi reportará la balanza comercial de julio; cifras definitivas del informe de pobreza laboral de este año. El BdeM publicará la información oportuna de comercio exterior.

Jueves 28

El Inegi difundirá la ENOE de julio.

Viernes 29

El BdeM publicará Informe trimestral de inflación del periodo abril-junio y el informe de agregados monetarios y actividad financiera de julio

Estados Unidos

Martes 26

Se informará sobre órdenes de bienes duraderos de julio; índice de precios S&P/Corelogic de junio e índice de confianza del consumidor de agosto, elaborado por Conference Board.

Jueves 28

Se publicará informe con cifras revisadas del producto interno bruto del segundo trimestre y consumo personal del segundo trimestre.

Viernes 29

Se publicará índices de ingreso y gasto personal de julio, índice de inflación PCE de julio, balanza comercial de julio, índice de confianza del consumidor y expectativas de inflación de agosto, elaborados por la Universidad de Michigan.

Fuentes: Inegi, BdeM, SHCP y Banamex y Monex

A nterior
Subir al inicio del texto