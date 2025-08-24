Domingo 24 de agosto de 2025, p. 14
En la semana que inicia se darán a conocer reportes económicos, como balanza de pagos, finanzas públicas, balanza comercial y desempleo, entre otros.
México
Lunes 25
El Banco de México (BdeM) reportará la balanza de pagos del segundo trimestre.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras de junio.
Martes 26
El Inegi dará a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del segundo trimestre del año.
Miércoles 27
El Inegi reportará la balanza comercial de julio; cifras definitivas del informe de pobreza laboral de este año. El BdeM publicará la información oportuna de comercio exterior.
Jueves 28
El Inegi difundirá la ENOE de julio.
Viernes 29
El BdeM publicará Informe trimestral de inflación del periodo abril-junio y el informe de agregados monetarios y actividad financiera de julio
Estados Unidos
Martes 26
Se informará sobre órdenes de bienes duraderos de julio; índice de precios S&P/Corelogic de junio e índice de confianza del consumidor de agosto, elaborado por Conference Board.
Jueves 28
Se publicará informe con cifras revisadas del producto interno bruto del segundo trimestre y consumo personal del segundo trimestre.
Viernes 29
Se publicará índices de ingreso y gasto personal de julio, índice de inflación PCE de julio, balanza comercial de julio, índice de confianza del consumidor y expectativas de inflación de agosto, elaborados por la Universidad de Michigan.
Fuentes: Inegi, BdeM, SHCP y Banamex y Monex