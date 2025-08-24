Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 14

En la semana que inicia se darán a conocer reportes económicos, como balanza de pagos, finanzas públicas, balanza comercial y desempleo, entre otros.

México

Lunes 25

El Banco de México (BdeM) reportará la balanza de pagos del segundo trimestre.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicará la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras de junio.

Martes 26

El Inegi dará a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del segundo trimestre del año.

Miércoles 27

El Inegi reportará la balanza comercial de julio; cifras definitivas del informe de pobreza laboral de este año. El BdeM publicará la información oportuna de comercio exterior.

Jueves 28

El Inegi difundirá la ENOE de julio.

Viernes 29

El BdeM publicará Informe trimestral de inflación del periodo abril-junio y el informe de agregados monetarios y actividad financiera de julio