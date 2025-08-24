Domingo 24 de agosto de 2025, p. 14
La compañía estadunidense de refrescos Coca-Cola está trabajando con el banco de inversión Lazard para revisar las opciones, incluida una posible venta, de la cadena británica Costa Coffee, que adquirió en 2018 por más de 5 mil millones de dólares, informó el canal de televisión Sky News ayer.
Reuters no pudo verificar de inmediato el informe. Coca-Cola, Costa y Lazard no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Coca-Cola, con sede en Atlanta, ha mantenido conversaciones iniciales con un pequeño número de posibles postores para Costa, incluidas firmas de capital privado, indicó Sky News, al citar fuentes no identificadas.
Apuesta fallida
El informe indicó que se esperan ofertas indicativas a principios del otoño, aunque señaló que Coca-Cola podría decidir finalmente no proceder a la venta.
Costa Coffee opera en 50 países, con más de 2 mil 700 cafeterías en Reino Unido e Irlanda y más de mil 300 establecimientos en todo el mundo, indica en su página web.
Coca-Cola adquirió la cadena hace más de seis años para reforzar su apuesta por las bebidas más saludables y competir con Starbucks y Nestlé en el mercado mundial del café.