Reuters

Periódico La Jornada

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 14

La compañía estadunidense de refrescos Coca-Cola está trabajando con el banco de inversión Lazard para revisar las opciones, incluida una posible venta, de la cadena británica Costa Coffee, que adquirió en 2018 por más de 5 mil millones de dólares, informó el canal de televisión Sky News ayer.

Reuters no pudo verificar de inmediato el informe. Coca-Cola, Costa y Lazard no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Coca-Cola, con sede en Atlanta, ha mantenido conversaciones iniciales con un pequeño número de posibles postores para Costa, incluidas firmas de capital privado, indicó Sky News, al citar fuentes no identificadas.