Economía
Ver día anteriorDomingo 24 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/24. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Economía/Ordena el gobierno de Trump a empresa danesa Orsted detener un megaproyecto eólico marino/
A nterior
S iguiente
 
Ordena el gobierno de Trump a empresa danesa Orsted detener un megaproyecto eólico marino
Foto
▲ La firma española Iberdrola, por conducto de su filial británica Scottish Power, dio un paso decisivo en la puesta en marcha de su megaparque eólico marino East Anglia 3, ubicado frente a la costa de Suffolk (Reino Unido), en el Mar del Norte, mientras la empresa danesa Orsted sufrió un nuevo revés al ser suspendido su proyecto cerca de Rhode Island en EU.Foto Europa Press
 
Periódico La Jornada
Domingo 24 de agosto de 2025, p. 14

La administración del presidente estadunidense Donald Trump ordenó a la compañía danesa Orsted que detenga la construcción de un proyecto eólico marino cerca de Rhode Island, en una medida que amenaza con agravar los problemas financieros de la empresa.

Con la construcción congelada cuando estaba a 80 por ciento de avance Orsted no tiene una vía inmediata de generación de ingresos, lo que aumenta la presión sobre la empresa, que tratará de apuntalar sus finanzas mediante una emisión de derechos de emergencia por valor de 9 mil 400 millones de dólares.

La orden de paralización de las obras, emitida por la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica (BOEM, por sus siglas en inglés), es el más reciente intento del gobierno para obstaculizar el desarrollo de las energías renovables en Estados Unidos y es la segunda vez este año que el Departamento de Interior, que supervisa la BOEM, detiene un gran proyecto eólico marino.

“Orsted está evaluando todas las opciones para resolver el asunto con rapidez”, dijo la empresa en un comunicado. Agregó que está revisando las implicaciones financieras de la orden y estudiando la posibilidad de emprender acciones legales.

La firma dijo que informará al mercado “a su debido tiempo” sobre el impacto potencial en sus planes para llevar a cabo la emisión de derechos. Un portavoz de la empresa, propiedad a 50.1 por ciento del estado danés, declinó hacer más comentarios.

En su primer día en el cargo, en enero, el presidente Donald Trump suspendió nuevas concesiones de proyectos eólicos marinos a la espera de una revisión ambiental y económica. Asimismo, ha criticado en repetidas ocasiones la energía eólica como fea, poco fiable y cara.

Estaba previsto que el proyecto de Orsted, Revolution Wind, con un costo de mil 500 millones de dólares, se completara el próximo año y produjera suficiente electricidad para alimentar 350 mil hogares en Rhode Island y Connecticut. Ya se habían instalado todos los cimientos, así como 45 de los 65 aerogeneradores, según la compañía.

Según la carta, firmada por el director en funciones de la BOEM, Matthew Giacona, la orden de paralización de las obras obedece a preocupaciones de seguridad nacional no especificadas a raíz de la revisión por parte del gobierno de los proyectos eólicos marinos en aguas federales.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto