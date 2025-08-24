▲ La firma española Iberdrola, por conducto de su filial británica Scottish Power, dio un paso decisivo en la puesta en marcha de su megaparque eólico marino East Anglia 3, ubicado frente a la costa de Suffolk (Reino Unido), en el Mar del Norte, mientras la empresa danesa Orsted sufrió un nuevo revés al ser suspendido su proyecto cerca de Rhode Island en EU. Foto Europa Press

Domingo 24 de agosto de 2025

La administración del presidente estadunidense Donald Trump ordenó a la compañía danesa Orsted que detenga la construcción de un proyecto eólico marino cerca de Rhode Island, en una medida que amenaza con agravar los problemas financieros de la empresa.

Con la construcción congelada cuando estaba a 80 por ciento de avance Orsted no tiene una vía inmediata de generación de ingresos, lo que aumenta la presión sobre la empresa, que tratará de apuntalar sus finanzas mediante una emisión de derechos de emergencia por valor de 9 mil 400 millones de dólares.

La orden de paralización de las obras, emitida por la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica (BOEM, por sus siglas en inglés), es el más reciente intento del gobierno para obstaculizar el desarrollo de las energías renovables en Estados Unidos y es la segunda vez este año que el Departamento de Interior, que supervisa la BOEM, detiene un gran proyecto eólico marino.

“Orsted está evaluando todas las opciones para resolver el asunto con rapidez”, dijo la empresa en un comunicado. Agregó que está revisando las implicaciones financieras de la orden y estudiando la posibilidad de emprender acciones legales.