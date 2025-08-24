Ap

Domingo 24 de agosto de 2025, p. 14

Atenas. El fin de una exención sobre aranceles para paquetes de bajo valor que ingresan a Estados Unidos está causando que múltiples servicios postales internacionales pausen los envíos mientras esperan más claridad sobre la normativa.

La dispensa, conocida como la exención “de minimis”, permite que los paquetes con un valor inferior a 800 dólares ingresen a Estados Unidos libres de aranceles. Un total de mil 360 millones de paquetes fueron enviados en 2024 bajo esta exención, para bienes por un valor de 64 mil 600 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La administración Trump anunció que abolirá la exención de impuestos sobre los paquetes pequeños que ingresan a Estados Unidos a partir del 29 de agosto. Por ello, el sábado los servicios postales de toda Europa anunciaron que están suspendiendo el envío de muchos paquetes a Estados Unidos en medio de la confusión sobre los nuevos aranceles de importación.

Los servicios postales de Alemania, Dinamarca, Suecia e Italia dijeron que dejarán de enviar la mayoría de las mercancías a Estados Unidos con efecto inmediato. Francia y Austria harán lo mismo el lunes y Reino Unido el martes. Los artículos originarios del Reino Unido con un valor superior a cien dólares incurrirán en un arancel de diez por ciento, dijo el servicio de correo.

“Quedan preguntas clave sin resolver, particularmente en cuanto a cómo y por quién se recaudarán los aranceles aduaneros en el futuro, qué datos adicionales se requerirán y cómo se llevará a cabo la transmisión de datos a la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos”, dijo DHL, el mayor proveedor de envíos en Europa, en un comunicado. Detalló que a partir del sábado “ya no podrá aceptar y transportar paquetes y artículos postales que contengan bienes de clientes comerciales destinados a Estados Unidos”.