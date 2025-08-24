Julio Gutiérrez

En materia turística, Guatemala y México comparten la misma visión: impulsar el sector por medio de programas que detonen la llegada de viajeros mundiales a las raíces del país, es decir, a las comunidades o zonas rurales, y que el destino se promueva por medio de su cultura y su basta riqueza histórica, afirmó Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Los recientes proyectos anunciados por el gobierno de nuestro país y el de Guatemala para extender la ruta del Tren Maya a Guatemala y Belice, así como la creación del Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya, resultan positivos y elementales para fortalecer el impulso al denominado turismo comunitario, señaló el funcionario en entrevista.

Con estos dos grandes proyectos, consideró Whitbeck, las fronteras políticas entre las naciones quedan atrás y son los jugadores del sector turístico, es decir, las comunidades y los habitantes que tradicionalmente estuvieron más rezagados, aquellos que resultan ganadores.

Al mismo tiempo, reveló que cada vez más mexicanos arriban a suelo guatemalteco, aunque la mayoría llegan por temas relacionados a negocios, por lo que los nuevos anuncios despertarán el interés en ese destino.

La entrevista se realizó durante el IBTM Américas, que se realiza en México, mismo que reúne a profesionales del sector, proveedores de servicios y compradores para generar conexiones, inspirarse, descubrir innovaciones y hacer crecer sus negocios.

“La visión de esta administración en Guatemala es esa, la del turismo comunitario, eso es lo que nos diferencia de otros destinos en la región. Nosotros tenemos culturas y gastronomía que están ligadas a 3 mil años de historia.

“Eso nos hace diferentes, nos da una riqueza que otros destinos no tienen. Entonces, hay que preservarla, hay que impulsarla, pero bajo los términos de las propias comunidades… Y ponernos de acuerdo (México y Guatemala)”, profundizó Whitbeck.

Proyectos compartidos

El pasado 15 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunciaron que el Tren Maya (proyecto prioritario durante la gestión de AMLO) llegará a Guatemala y Belice, proyecto con el que se busca conectar la región y crear un corredor ecológico.