Domingo 24 de agosto de 2025, p. a10

Durante casi nueve meses, el posible regreso del mexicano Sergio Pérez a la Fórmula 1 generó preguntas y especulaciones. En los primeros días de mayo un grupo de personas dijo haber visto en una aplicación que el avión privado de Checo estaba en Miami, donde ese fin de semana se correría el Gran Premio y Cadillac realizaría su primer evento oficial. Algunos dieron por cierta la noticia, incluso aseguraron que la escudería filial de General Motors preparaba su presentación como nuevo piloto. Nada de eso ocurrió ni pareció mover la intención del tapatío de pasar seis meses de sabático, hasta ayer que las negociaciones tomaron forma, según los medios especializados Motorsport y The Race.

Checo, ganador de seis carreras en el máximo circuito –incluidas cinco con Red Bull–, tres poles y un subcampeonato del mundo de pilotos en 2023, ha llegado a un acuerdo con los dueños de Cadillac, “de dos a tres temporadas para que nada ponga en entredicho su continuidad”, en el cual sólo resta la firma de los contratos definitivos, “proceso que toma un poco más de tiempo” antes del anuncio oficial por las plataformas digitales de la escudería, coinciden las publicaciones. Ni la escudería ni la Fórmula 1 han emitido información al respecto.

Desde que dejó de ser manejado por Julian Jakobi, el mexicano ve el tema de sus contratos con el libanés Khalil Beschir, quien ha confirmado que explora varias opciones para el futuro de su carrera. A la información difundida ayer en redes sociales, el portal británico RacingNews 365 sostuvo que la pareja de pilotos de Cadillac ya está definida para 2026 con el finlandés Valterri Bottas y Checo Pérez. “Los términos principales se acordaron hace semanas con las dos partes”, señaló The Race. La intención del equipo, explica el portal inglés, es aprovechar la experiencia de ambos en un año que será impulsado por un motor Ferrari.

Sobre la posible presentación del tapatío, el sitio Planet F1 adelantó hace unos días que ésta se llevará a cabo el fin de semana del Gran Premio de Italia, del 5 al 7 de septiembre, aunque Motorsport precisó en su publicación que será incluso antes. El asesor de la escudería Cadillac, Mario Andretti, ha reconocido durante este tiempo que el antiguo piloto de Red Bull reúne las características que busca para encabezar a su equipo el próximo año.