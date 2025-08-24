Iguala el cuarto lugar que obtuvo en Cali 2021
Esta vez la cosecha de preseas fue más baja porque hubo menos pruebas
Domingo 24 de agosto de 2025, p. 9
La delegación mexicana cerró su participación en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior. Tras dos semanas de competencias, nuestro país se despidió de Asunción con el cuarto lugar en el medallero continental, con lo que igualó su actuación de hace cuatro años en Cali, aunque en esta ocasión la cosecha de medallas fue menor.
Atletismo y clavados (4) cada una, así como gimnasia rítmica y natación artística (3) respectivamente, fueron las disciplinas con más oros. También destacaron el squash, que formará parte del programa olímpico en Los Ángeles 2028, el taekwondo y el wakeboard, entre otros. En total, nuestro país logró 29 de oro, 45 de plata y 55 de bronce, para un total de 129 preseas.
Celia Pulido, seleccionada olímpica en París 2024, fue la más destacada de la delegación nacional al volver a casa con cinco metales. También brilló Diego Villalobos, cuatro veces medallista mundial, quien obtuvo tres preseas doradas para cerrar de esta forma su etapa como atleta juvenil.
La medallista olímpica Ángela Ruiz no logró subir al podio en la modalidad individual pero se repuso en la prueba por equipos femenil al cosechar el primer lugar. De la mano de las hermanas Mía, Lía y Suri Cueva, los clavados se consolidaron como potencia continental con cuatro títulos, seis platas y dos bronces.
En Asunción se consiguieron además 16 plazas a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, dos de ellas obtenidas por Dafne Juárez en las pruebas de mil 500 y 5 mil metros.
El pedalista Iván Aguilar, en MTB, y Antonio Prieto, en ruta, lograron su boleto, mientras en natación clasificaron Humberto Nájera (200 dorso) y Pulido (100 dorso). Kenny Zamudio estará en Lima en plataforma 10 metros y en trampolín de 3 metros, David Vázquez.
En taekwondo obtuvieron su plaza Zayra Salgado (57) y Andrea Zambrano (49); en atletismo se dieron cupos en 10 km de marcha con Ximena Serrano y 400m con vallas con Antonia Sánchez. Otro de los deportes que será protagonista en Lima 2027 será el wakeboard, con el boleto de Diego Monsalve, y el karate con Ana Carolina Herrera.
Hace cuatro años, en Cali, los atletas mexicanos sumaron 172 preseas (46 de oro, 78 de plata y 48 de bronce). La diferencia radicó en que en territorio colombiano se incluyó un mayor número de disciplinas, lo que amplió las oportunidades de podio para la delegación tricolor.
Previo al inicio de los juegos, Rommel Pacheco, titular de la Conade, anunció que los medallistas de oro en Asunción recibirán una beca de 16 mil pesos por un año, los ganadores de plata obtendrán 14 mil, y quienes lograron bronce, 12 mil.
Cierre dorado
Las kayaquistas Ana Hernández y Naomi Campos abrieron la cosecha del último día al llevarse el primer lugar en la prueba de K2 500 metros. El segundo metal dorado lo consiguió la selección nacional de natación artística. Camila Argumedo, Nayeli Mondragón, Fernanda Carmona, Carolina Arzate, Victoria Delgado, Citlali Nuño, Diego Villalobos, Daniela Ávila y Jacqueline Meléndez subieron a lo más alto del podio en la prueba de equipo mixto.
Nicol Guzmán y José Gil añadieron un bronce para México en canotaje velocidad c2 500m mixto. La halterista Mairyn Hernández cerró la cosecha con una plata en los 77 kilogramos.
Un adiós inolvidable
Con música tradicional, bailes y un gran despliegue escénico, Asunción bajó el telón de los Panamericanos Junior.
Uno de los momentos más emotivos fue el video titulado “Seremos leyenda”, que rindió homenaje a los atletas ganadores. En seguida, se resaltó la cultura paraguaya con la presentación Paraguay, Tierra del Encanto, interpretada por Tierra Adentro y Susan Saldívar, junto a 40 bailarines folklóricos.
La fiesta continental culminó con la actuación de Rombai, acompañado de bailarines y pirotecnia. Tito y Tika, las mascotas de los Juegos, no pudieron faltar y estuvieron en el cierre animando el escenario con la canción Somos Panamericanos.
Neven Ilic, presidente de Panam Sports, fue el encargado de clausurar de manera formal la competencia. La próxima sede aún no se ha definido aunque Guadalajara ha cobrado fuerza como candidata.
Brasil dominó la competencia con 70 oros, 50 platas y 55 bronces seguido de Estados Unidos (54,42,46) y Colombia (48,27,40).