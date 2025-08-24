De La Redacción

Domingo 24 de agosto de 2025

La delegación mexicana cerró su participación en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior. Tras dos semanas de competencias, nuestro país se despidió de Asunción con el cuarto lugar en el medallero continental, con lo que igualó su actuación de hace cuatro años en Cali, aunque en esta ocasión la cosecha de medallas fue menor.

Atletismo y clavados (4) cada una, así como gimnasia rítmica y natación artística (3) respectivamente, fueron las disciplinas con más oros. También destacaron el squash, que formará parte del programa olímpico en Los Ángeles 2028, el taekwondo y el wakeboard, entre otros. En total, nuestro país logró 29 de oro, 45 de plata y 55 de bronce, para un total de 129 preseas.

Celia Pulido, seleccionada olímpica en París 2024, fue la más destacada de la delegación nacional al volver a casa con cinco metales. También brilló Diego Villalobos, cuatro veces medallista mundial, quien obtuvo tres preseas doradas para cerrar de esta forma su etapa como atleta juvenil.

La medallista olímpica Ángela Ruiz no logró subir al podio en la modalidad individual pero se repuso en la prueba por equipos femenil al cosechar el primer lugar. De la mano de las hermanas Mía, Lía y Suri Cueva, los clavados se consolidaron como potencia continental con cuatro títulos, seis platas y dos bronces.

En Asunción se consiguieron además 16 plazas a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, dos de ellas obtenidas por Dafne Juárez en las pruebas de mil 500 y 5 mil metros.

El pedalista Iván Aguilar, en MTB, y Antonio Prieto, en ruta, lograron su boleto, mientras en natación clasificaron Humberto Nájera (200 dorso) y Pulido (100 dorso). Kenny Zamudio estará en Lima en plataforma 10 metros y en trampolín de 3 metros, David Vázquez.

En taekwondo obtuvieron su plaza Zayra Salgado (57) y Andrea Zambrano (49); en atletismo se dieron cupos en 10 km de marcha con Ximena Serrano y 400m con vallas con Antonia Sánchez. Otro de los deportes que será protagonista en Lima 2027 será el wakeboard, con el boleto de Diego Monsalve, y el karate con Ana Carolina Herrera.

Hace cuatro años, en Cali, los atletas mexicanos sumaron 172 preseas (46 de oro, 78 de plata y 48 de bronce). La diferencia radicó en que en territorio colombiano se incluyó un mayor número de disciplinas, lo que amplió las oportunidades de podio para la delegación tricolor.