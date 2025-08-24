▲ De acuerdo con vecinos, los trabajos de explotación provocan también daños en el drenaje. Foto Ángel Bolaños

La mina de materiales pétreos en la ladera poniente del volcán Yuhualixqui, en Iztapalapa, mantenía ayer una intensa actividad, no obstante las clausuras que realizó el pasado viernes la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de varios sitios de extracción en la franja volcánica de la Sierra de Santa Catarina, dado que no existe en la Ciudad de México ninguna autorización para dicha actividad.

Vecinos de las colonias Las Arboledas, en Tláhuac y Lomas de San Lorenzo, de Iztapalapa, padecen el daño de la carpeta asfáltica de la avenida Providencia ocasionado por el paso continuo de vehículos cargados con grava y arena, vialidad que además de dar servicio a ambas colonias es el acceso al Hospital General de Zona 20 del IMSS y a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

En un recorrido se observó una máquina trituradora en operación y el ingreso y salida de vehículos de diferente capacidad, desde tractocamiones de 40 toneladas hasta camionetas pick-up, y a decir de los vecinos alrededor de medio centenar de unidades pasan cargados con material en un día.

Además del daño a la vialidad por la circulación continua y el peso de los vehículos, señalaron que el derrame de materiales provoca la obstrucción del drenaje y al ser el límite de las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, padecen también problemas de inseguridad, al grado de que en el último mes se robaron cuatro automóviles.