Jared Laureles y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 4

El Estado mexicano ofreció una disculpa pública por la desaparición forzada de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, el 11 de diciembre de 2013, en Veracruz, cuando tenía 17 años, en la que participaron elementos de la policía estatal y de la Secretaría de Marina. El caso es el primero que se dictaminó en virtud de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF)de la ONU.

En la sede de la Secretaría de Gobernación, de manera privada, se realizó el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional a cargo del subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Arturo Medina, en el marco del cumplimiento del dictamen aprobado en marzo de 2023 por el Comité de Naciones Unidas.

Los familiares del joven, entre ellos su madre Angélica María Berrospe Medina, aceptaron la disculpa pública; sin embargo, señalaron que ésta “debe de verse reflejada en la investigación y la búsqueda”, pues después de casi 12 años se desconoce su paradero, según Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

Juan Carlos Gutiérrez, director jurídico de la organización que acompaña a la familia, reiteró a las autoridades mexicanas sus obligaciones de continuar con una investigación en contra de los servidores públicos estatales y federales involucrados, así como la búsqueda exhaustiva de Yonathan y otros siete jóvenes desaparecidos del caso Formando Hogar.