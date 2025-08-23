Sábado 23 de agosto de 2025, p. 3
“Ya no voy a entrar en debate con la DEA (la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos). Con nosotros hay lo que hay, no hay más, y es: agentes de esta agencia como de otras que piden su permiso a través de Relaciones Exteriores; se les da y tienen que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo anterior, tras responder a pregunta expresa que no hay colaboración sin precedente como declaró el director de la DEA, Terry Cole.
Precisó que en algunos casos “hay información que se brinda a través del Sistema Nacional, hoy de Inteligencia e Investigación, en el marco de nuestra soberanía”.
También, al comentarle que el funcionario estadunidense tampoco descartó bombardear a cárteles de la droga en territorio mexicano, la mandataria resaltó que “México es un país libre, independiente y soberano, y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía. No es como antes. Eso no va a ocurrir”, subrayó. “Cualquier intento, tenemos el Himno Nacional: un soldado en cada hijo te dio”, enfatizó.
Insistió: “no es como antes, México tiene mucha fuerza: nacional por nuestro pueblo, por lo que representamos, como gobierno del pueblo, e internacional”.
La Presidenta también aclaró que no enviaron nota diplomática por el anuncio que hizo el lunes la misma agencia sobre la iniciativa Proyecto Portero.
“No consideramos que fuera un asunto de nota diplomática, sino sencillamente el secretario de Relaciones Exteriores habló –el mismo día– con el embajador de Estados Unidos en el sentido de que la información que den las instituciones de su gobierno tiene que estar en el marco de lo que estamos en el proceso de coordinación y de este acuerdo del que he hablado varias veces”. Y el diplomático, dijo, estuvo de acuerdo.
–¿Esperaría entonces que ya no se diera este tipo de comunicación?
–No depende de nosotros, depende de ellos, el gobierno de Estados Unidos tiene sus propias comunicaciones.
“Nosotros no le decimos a Estados Unidos qué debe comunicar o qué no, ellos toman sus propias decisiones; igual que nosotros y cómo lo comunicamos”, puntualizó.