Alma E. Muñoz y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 3

“Ya no voy a entrar en debate con la DEA (la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos). Con nosotros hay lo que hay, no hay más, y es: agentes de esta agencia como de otras que piden su permiso a través de Relaciones Exteriores; se les da y tienen que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lo anterior, tras responder a pregunta expresa que no hay colaboración sin precedente como declaró el director de la DEA, Terry Cole.

Precisó que en algunos casos “hay información que se brinda a través del Sistema Nacional, hoy de Inteligencia e Investigación, en el marco de nuestra soberanía”.

También, al comentarle que el funcionario estadunidense tampoco descartó bombardear a cárteles de la droga en territorio mexicano, la mandataria resaltó que “México es un país libre, independiente y soberano, y ningún gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía. No es como antes. Eso no va a ocurrir”, subrayó. “Cualquier intento, tenemos el Himno Nacional: un soldado en cada hijo te dio”, enfatizó.