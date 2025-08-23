The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 23 de agosto de 2025, p. 18

Nashville. El migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García fue liberado de la custodia federal en Tennessee para reunirse con su familia en Maryland, más de cuatro meses después de ser deportado injustamente a la megaprisión de El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, mientras sigue a la espera de un juicio en enero por cargos de tráfico de personas.

Ayer, la magistrada Barbara Holmes emitió una orden que permitió al acusado salir de la custodia por primera vez desde su regreso a Estados Unidos, en junio, informó The Guardian.

Kilmar, de 30 años, fue deportado indebidamente por funcionarios federales de migración en marzo. Según la administración Trump, estaba afiliado a la pandilla MS-13, lo que Ábrego y su familia niegan rotundamente. Durante su detención en El Salvador, fue torturado física y sicológicamente, según documentos judiciales presentados por sus abogados en julio.